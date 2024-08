Ciavuri e Sapuri Fest

Torna a Mondello il ''Ciavuri e Sapuri Fest'' per celebrare le eccellenze dell'agroalimentare e dell'artigianato siciliano

Da martedì 3 fino a domenica 8 settembre a Mondello si celebra la ricchezza delle tradizioni dell'isola in un'atmosfera di festa, cultura e innovazione. Concerti di Alex Britti, Max Gazzè, Alan Sorrenti, Groovepackers, Swingrowers e i The Sweet Life Society, Kid Gamma più Gravità, PopShock.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2024 - 09:55:10 Letto 926 volte

Sul lungomare di Mondello saranno più di cinquanta le aziende agroalimentari e artigiane siciliane che promuoveranno i loro prodotti, saranno raccolte in un villaggio espositivo e proprio come in un villaggio saranno tante e variegate le attività a corollario che si svolgeranno durante i sei giorni di "Ciavuri e Sapuri Fest". Il Festival che giunge alla sua quinta edizione è organizzato dalla CNA (Artigiani Imprenditori d'Italia Palermo) in collaborazione con HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Utopìa Communication e Events e con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità. La manifestazione ha il patrocinio dell'Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, della Regione Siciliana, e del Comune di Palermo. Da martedì 3 fino a domenica 8 settembre a Mondello si celebra la ricchezza delle tradizioni dell'isola in un'atmosfera di festa, cultura e innovazione.



Nel corso di sei giorni, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire e degustare una vasta gamma di prodotti tipici siciliani: dai vini pregiati agli oli extravergini d’oliva, dai formaggi artigianali ai dolci tradizionali, dalle conserve ai distillati, dalle birre allo street food, e anche le maestranze degli artigiani dell'Isola. La musica sarà un'altra grande protagonista del festival con concerti dal vivo tutti gratuiti e una line up con nomi tra i più importanti della musica italiana che spazieranno tra vari generi musicali, per accontentare giovani e meno giovani: ad aprire la manifestazione, condotta ogni sera da Sonia Hamza, martedì 3 ci sarà il concerto di Alex Britti, mercoledì 4 Alan Sorrenti trio preceduto dai Groovepackers, giovedì 5 sarà la volta dei Swingrowers e i The Sweet Life Society, venerdì 6 Kid Gamma più Gravità, sabato 7 si balla con il PopShock e domenica 8 settembre gran finale con Max Gazzè in "Musica e Loci 2024", il viaggio live tra connessioni popolari e orchestre locali.



Inoltre, "Ciavuri e Sapuri" offrirà anche momenti di sport e attività all'aperto, dal pomeriggio alla sera si disputeranno tornei di beach volley sulla spiaggia organizzati da Asd Gala Sport Academy, coinvolgendo le famiglie e i giovani in un'esperienza di divertimento e benessere. Ogni sera inoltre, prima dei concerti, in un'area dedicata, saranno organizzati dei talk tematici dove verranno affrontati diversi argomenti di attualità con esperti del settore, uomini e donne delle istituzioni e politici, ma anche artisti del mondo dello spettacolo, della cultura e giornalisti.



Diversi saranno i temi dei talk che spazieranno dal ruolo delle attività produttive, all'agricoltura biologica e l’importanza della filiera corta, etica impresa e finanza, e ci sarà anche un momento speciale dedicato alla patrona di Palermo, Santa Rosalia, il 4 settembre. “Ciavuri e Sapuri Fest” è un’occasione per scoprire il meglio della Sicilia, senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale. Come nelle scorse edizioni anche quest'anno CNA Palermo in occasione del talk dedicato a "Etica, Impresa e Finanza" di giorno 8 settembre, consegnerà una borsa di studio a un giovane, promettente ma con modeste possibilità economiche, per potere studiare nella scuola di Agroecologia di Valdibella, intestata a Moshe Fellah, grande uomo della finanza che ha più volte aiutato imprese siciliane in momenti di difficoltà, che si è spento il 2 luglio di quest’anno.

"Questa è la seconda edizione che organizziamo a Mondello di Ciavuri e Sapuri Fest, - dice Pippo Glorioso, segretario di CNA Palermo - un'iniziativa che ha sempre più una proiezione nazionale, quello che ci auguriamo, e per il quale stiamo lavorando, è che l'anno prossimo possiamo renderla internazionale, perché Mondello è un luogo che merita e va valorizzata al meglio".



Sul lungomare di Mondello, da Valdesi fino al Charleston, saranno dislocate numerose aree espositive che creeranno il villaggio - aperto dalle 18 all'una di notte - per scoprire più di cinquanta attività produttive che arricchiscono la nostra terra. Di fronte al Charleston sarà allestito un grande palco dove si terranno i concerti, e un'area sarà interamente dedicata ai talk tematici. Il taglio del nastro, l'inaugurazione del villaggio espositivo e l'avvio della manifestazione è in programma per martedì 3 settembre ore 18.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!