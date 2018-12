mostra artigianale

Torna a Palazzo Fatta la mostra artigianale ''Magico Natale a Palazzo''

Domenica 9 Dicembre presso Palazzo Fatta si svolgerà ''Magico Natale a Palazzo'', la mostra mercato del regalo artigianale più bella ed esclusiva della Sicilia, all'interno di un palazzo nobiliare.

04/12/2018

Natale è ormai alle porte, le città si riempiono di luci colorate e alberi di Natale, ma è anche ora di organizzarsi per acquistare i regali, anche quelli più originali e particolari. Per gli amanti dell’artigianato e del prodotto Handmade, torna la fiera e mostra mercato organizzata dall’associazione Artigianando. Domenica 9 Dicembre, dalle 10 alle 20, presso Palazzo Fatta (Piazza Marina 19, Palermo. INGRESSO LIBERO), si svolgerà “Magico Natale a Palazzo”, la mostra mercato del regalo artigianale più bella ed esclusiva della Sicilia, all'interno di un palazzo nobiliare.

Dopo i successi delle prime edizioni e l’anticipazione di qualche settimana fa, a Villa Adriana, con la mostra “Aspettando il Natale”, che ha fatto registrare moltissimi partecipanti, continuano le diverse mostre mercato a tema natalizio che Artigianando ha in programma per questo Dicembre.

All’interno delle sale di Palazzo Fatta saranno allestiti trenta spazi espositivi da poter visitare per trovare il meglio della creatività siciliana: dalle ceramiche decorate ai merletti realizzati al chiacchierino, dal cucito creativo ai ricami, dalle coffe siciliane agli orecchini al soutage, dalle ceramiche Raku ai piccoli oggetti, tra cui giocattoli, realizzati invece con la tecnica giapponese Amigurumi. Non mancheranno, ovviamente, i piccoli oggetti a tema natalizio, da utilizzare per decorare le proprie case: alberelli di stoffa, piccole sfere di natale fatte a mano, presepi in miniatura. Presente anche un angolo dedicato al vintage e al collezionismo.

Oltre a visitare la mostra, gli avventori potranno visitare gratuitamente un palazzo nobiliare del 1700 e affacciarsi da una terrazza totalmente maiolicata con vista nella meravigliosa Piazza Marina. All’interno sono da segnalare gli affreschi eseguiti dal pittore palermitano Antonio Manno per conto di Salvatore Calderone, barone di Baucina. Tra questi sono di grande effetto la galleria con Le virtù della famiglia, La gloria del casato, scene con putti, allegorie delle virtù e scorci prospettici.

