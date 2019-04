concerti

Torna il Primo Mag(g)ione: la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori a Palermo

Una due giorni di concerti all'insegna del divertimento ma anche della rivendicazione e dei diritti dei lavoratori

Organizzato dalle associazioni UDU Palermo - Unione degli Universitari, Rete degli Studenti Medi Sicilia e Bauhaus ev., insieme a un variegato gruppo di volontari torna in Piazza Magione la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori: il Primo Mag(g)ione, che si svolgerà i giorni 30 Aprile e 1 Maggio 2019, patrocinato dal Comune di Palermo e dall’Università degli Studi di Palermo.

Si partirà il 30 Aprile con un’iniziativa di presentazione dell’evento che si terrà nel Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo; tratteremo il tema delle marginalità che impregnano la società odierna e si traducono in enormi forbici di diseguaglianza.

Sono invitati il sindaco Leoluca Orlando, il rettore dell’Università degli studi di Palermo Fabrizio Micari, il vicedirettore dello SVIMEZ Giuseppe Provenzano, il portavoce del Palermo Pride Luigi Carollo e il segretario dello SPI Sicilia Maurizio Calà e Legacoop Alleanza 3.0. Durante il pomeriggio la piazza ospiterà anche il Color party Palermo - Festival del colore che intratterrà gli ospiti dalle 14:30 alle 20 circa. La serata proseguirà dalle 20 con le esibizioni di Jaka e Raymond Wright e terminerà con il concerto del celebre gruppo musicale Sud Sound System .

Il 1° Maggio le attività riprenderanno alle 12:00 circa, per permettere la partecipazione alla commemorazione della strage di Portella della Ginestra. La piazza sarà animata da molte attività informative, aggregative e culturali, organizzate con molteplici associazioni del terzo settore. Durante la giornata sarà possibile gustare il tipico street food palermitano, nella cornice di una piazza Magione , teatro di esibizione di artisti emergenti del panorama siciliano. Vi sarà la possibilità di svolgere attività sportive attraverso l’utilizzo di appositi impianti grazie alla collaborazione con Uisp Palermo e per tutto il pomeriggio vi sarà animazione in piazza per bambini . Sarà allestita infine una mostra fotografica che racconta i moti di Stonewall e i movimenti studenteschi del ‘68. La giornata sarà ricca dimusica: Chris Obehi, Pacha Kama, Lassatilabballari, Abusivi Band, Archinuè, The Daggs, Fight presents Sali Sala&Gorilla Sauce, La Banda di Palermo.

La due giorni si concluderà con il concerto di tre artisti di cuore palermitano ma di fama nazionale: Davide Shorty, Johnny Marsiglia e Big Joe.

