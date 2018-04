La Domenica Favorita

Torna ''La Domenica Favorita'': quattro domeniche tra giochi, sport e cultura

Gioco, sport e cultura: sono questi i temi che animeranno la seconda edizione de ''La Domenica Favorita''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2018 - 11:49:59 Letto 342 volte

Gioco, sport e cultura: sono questi i temi che animeranno la seconda edizione de “La Domenica Favorita”.

Saranno quattro le domeniche dedicate alla manifestazione che si svolgerà con numerose attività per grandi e piccini all’interno del Parco della Favorita. Si parte il prossimo 15 aprile per proseguire il 22 aprile e poi il 6 ed il 13 maggio. L’edizione del battesimo della manifestazione lo scorso anno ha visto la partecipazione di circa 50 mila palermitani e turisti.

Anche per questa seconda edizione sono state coinvolte le principali istituzioni, enti ed associazioni private ed è stato realizzato un palinsesto con oltre 30 attività culturali, ludiche e sportive dalle ore 8 alle ore 15 di ogni domenica. "Torna questa straordinaria iniziativa di promozione della bellezza della nostra città – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - ed è un modo per trascorrere quattro splendide domeniche al Parco della Favorita dal 15 di aprile al 13 di maggio. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza il futuro del parco della Favorita con un programma annuale di attività che trae certamente spunto da questa straordinaria iniziativa, nata da cittadini e associazioni di questa città, che l’amministrazione comunale ha accolto a braccia aperte, mettendo insieme pubblico e privato. Una formula di successo per una Palermo profondamente cambiata. Le cinquantamila presenze dell’anno scorso testimoniano i desideri ed i bisogni di cambiamento dei cittadini Palermitani".

In occasione di queste quattro domeniche di programma, l’amministrazione comunale ha destinato 5 aree a parcheggio posizionate agli ingressi del Parco della Favorita oltre la Fiera del Mediterraneo lato Caserma Cascino. Il traffico veicolare sarà chiuso dalle ore 8 alle ore 15.00. All’interno del Parco, inoltre, sono stati organizzati dei bus navetta oltre a stazioni di bike sharing e rastrelliere per le bici. Amat introduce il servizio con biglietto unico per muoversi tutto il giorno. Previsto anche il taxi collettivo gestito da Auto Radio TAXI e Coop Trinacria presso le stazioni di piazza Castelnuovo, Politeama, De Gasperi, Valdesi Mondello, Mondello paese con costo corsa di 2 euro per movimenti all’interno della città e di 4 euro tratta Palermo/Mondello (minimo 4 persone)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!