settimana delle biblioteche

Torna la ''Settimana delle biblioteche'': gli eventi da non perdere

Le biblioteche dell'Università degli Studi di Palermo scendono ancora in campo per promuovere la lettura e la cultura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2018 - 15:02:04 Letto 326 volte

Le biblioteche dell’Università degli Studi di Palermo scendono ancora in campo per promuovere la lettura e la cultura. Dal 7 all’11 maggio ritorna la “Settimana delle biblioteche”, un appuntamento ricco di eventi imperdibili improntati sulla conoscenza e la promozione culturale.

Tra questi c’è sicuramente “Semi di libri”: il 7 maggio dalle ore 9:00 alle 13:30 e poi dalle 15:00 alle 19:00 docenti e studenti si confrontano parlando di libri. Si tratta di un’edizione speciale del consueto evento di promozione della lettura che inaugurerà “La settimana delle biblioteche”. La biblioteca ospiterà i bambini di tre scuole elementari e nel pomeriggio accoglierà alcuni studenti delle scuole secondarie di secondo grado. È un’occasione per condividere con il pubblico presente il piacere della lettura e fruire della biblioteca come spazio culturale aperto al territorio attraverso il confronto e la condivisione di idee e passioni.

Altro evento da non perdere è il ballo storico ottocentesco, organizzato in collaborazione con il Polo bibliotecario politecnico, e la Compagnia Nazionale di Danza Storica di Palermo, diretta da Nino Graziano Luca. L’appuntamento è l’11 maggio alle ore 17:30 presso l’atrio della Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali, via Maqueda 172.

Immagini in Economia: mostra di pittura e fotografie sulla Sicilia, è un altro evento imperdibile. La mostra è visitabile nei seguenti giorni: 8 maggio, ore 10:00 – 17:00, 9- 10 maggio, ore 9:00 – 17:00, 11 maggio, ore 9:00 – 13:00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche, Viale delle Scienze, Ed. 13.

Da non perdere “Colazione in biblioteca: fra libri e ... motori”, con la partecipazione delle classi II D Liceo Scienze Umane e II L Liceo Classico dell’I.I.S.S “Don Giovanni Colletto”, Corleone. Appuntamento il 10 maggio ore 9:00-13:00 presso la Biblioteca di Ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali e Museo storico dei Motori e dei meccanismi, Viale delle Scienze, edificio 8. Seguirà il tour di alcune biblioteche dell’Ateneo.

Ecco il calendario completo degli eventi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!