Torna Sicilian Handmade Market: una domenica dedicata all'artigianato siciliano

A Palazzo Asmundo torna il Sicilian Handmade Market: una domenica dedicata alle particolarità dell'artigianato siciliano.

L’Associazione Artigianando torna in una delle zone più centrali della città di Palermo. Dopo la precedente edizione, che si è svolta il mese scorso, Domenica 10 Marzo, dalle 10 alle 20, all’interno di Palazzo Asmundo (via Pietro Novelli 3. Ingresso libero) torna il Sicilian Handmade Market, la fiera mercato dedicata alle particolarità dell’artigianato siciliano apprezzato in tutto il mondo.

All’interno del grande salone centrale dello storico palazzo, con vista sulla Cattedrale di Palermo, in entrambe le giornate verranno allestiti venti spazi con il meglio dei prodotti artigianali “Made in Sicily”. I visitatori troveranno monili dipinti a mano, ceramiche decorate, gioielli al chiacchierino, oggetti realizzati con la particolare tecnica della ceroplastica, sfere artistiche decorate a mano con tessuti pregiati, prodotti in legno. Per gli amanti del passato verranno anche allestiti due spazi dedicati al vintage con borse, abbigliamento e tanto altro.

Il Sicilian Handmade Market, oltre ad essere un’occasione per tutti gli amanti del prodotto fatto a mano e per collezionisti, è un’opportunità per visitare uno dei più antichi palazzi della città di Palermo e poterne ammirare gli affreschi, risalenti alla seconda metà del 700, opere del pittore siciliano Gioacchino Martorana, o le splendide e diverse “collezioni” conservate all’interno delle sale. Un fine settimana dunque da passare tra arte e storia.

