Tra Genio e Pupi

''Tra Genio e Pupi'': parte la seconda serie di passeggiate culturali con spettacolo dei pupi

In onore della prima giornata dedicata al Genio di Palermo, verrà presentata la seconda di una serie di passeggiate culturali con spettacolo finale dei Pupi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2018 - 17:35:15 Letto 346 volte

In onore della prima giornata dedicata al Genio di Palermo e dopo il successo delle precedenti, le Associazioni "Il Genio Di Palermo" e "OmniaCultura" con la collaborazione di Giusina Perna (Vicepresidente di Confartigianato Donna Imprese Palermo), presentano la seconda di una serie di passeggiate culturali con spettacolo finale dei Pupi, dedicate alle famiglie, volta alla scoperta di questa figura tanto misteriosa quanto affascinante.

Tra Genio e Pupi, è un evento che sta riscuotendo un grandissimo successo con adulti e bambini. È stato anche molto apprezzato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ospite d'onore la volta precedente (domenica 18 febbraio). Il primo cittadino si è complimentato con gli autori e attori dell'evento, definendosi emozionato per l'ingegno degli organizzatori e per la bravura dei pupari, la famiglia Argento, dichiarando anche che il Pupo del Genio di Palermo entrerà di diritto tra le altre rappresentazioni del Genio di Palermo

La passeggiata partirà da Piazza Pretoria domenica 18 marzo alle ore 10:00 e vi parlerà dei tanti miti e delle tante storie del Genio di Palermo. Non si tratterà di una visita guidata tradizionale ma di un'occasione unica per potere mostrare a tutti, in maniera innovativa e ludica, un piccolo e prezioso spaccato antropologico della città di Palermo. Al termine della passeggiata seguirà, all'interno del Teatro dei Pupi di fronte la Cattedrale, uno spettacolo inedito della famiglia Argento, i più antichi pupari di Palermo, scritto appositamente per l'occasione, dal titolo "Virticchio e il Genio di Palermo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!