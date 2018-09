trail runners

Tra mari e monti, va di scena la terza edizione del Trail dei due Golfi

Saranno oltre 200 i gladiatori della montagna che domenica 30 settembre, con partenza dal paese di Montelepre, daranno vita alla terza edizione del Trail dei due Golfi.

Un appuntamento molto atteso, entrato ormai a pieno titolo nel Circuito del trail siciliano, che vedrà i trail runners impegnati lungo un percorso assai suggestivo che, partendo dal centro storico del paese, porterà gli atleti lungo i sentieri di Monte d’Oro e di Monte Saraceno, passando per la zona archeologica di Iccara, affacciati sul mare del Golfo di Castellamare e del Golfo di Palermo.

23 i chilometri della prova agonistica, con 1240 metri di dislivello, con al via diversi atleti anche del nord Italia. In programma anche due walk trail, le camminate non competitive rispettivamente di 23 e 14 chilometri, ma anche attività e giochi per i più piccoli nel Parco Urbano del paese, diventato di recente sede del Parkrun, l’iniziativa che settimanalmente in tutto il mondo apre gli spazi verdi urbani alla corsa.

Ad organizzare l’evento la società di casa, la ASD Runners Montelepre, assieme ad ASD EcotrailSicilia, Società organizzatrice del Circuito Ecotrail, con il patrocinio del Comune di Montelepre, dell’Assessorato Regionale Agricoltura e di varie realtà produttive ed imprenditoriali locali.

