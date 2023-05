Tutto pronto per il ''Cefalù Beer Fest'': presenti i migliori birrifici artigianali della Sicilia e non solo

Cefal¨ Beer Fest

Tutto pronto per il ''Cefal¨ Beer Fest'': presenti i migliori birrifici artigianali della Sicilia e non solo

Non solo birra, ma anche street food e artigianato artistico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2023 - 00:08:00 Letto 756 volte

Cefalù si prepara ad accogliere l'atteso evento dedicato alla birra artigianale: il Cefalù Beer Fest. Organizzato dall'Associazione Baz'art Sicilia, con il patrocinio del Comune di Cefalù, l'evento avrà luogo dall’ 1 al 4 giugno presso Piazza Cristoforo Colombo.

La manifestazione prevede la partecipazione dei migliori birrifici artigianali della Sicilia e non solo, tra cui Chinaschi, Epica, Kottabos, Terre a Sud Est, Krimisos, Aviam, Li Patarnosci, Oktober Fest, Felsen Brau e i beer firm Kalapinta, Drunk Candy e Scialla.

Non solo birra, ma anche street food e artigianato artistico. Presenti la storica azienda siciliana Antica Focacceria San Francesco, il Vecchio Carro, l'Antico Forno Valenti, Arancin*, con prodotti gluten free per celiaci e intolleranti al glutine, e una comoda mappa dello street food del centro storico di Cefalù grazie alla quale sarà possibile individuare facilmente, tra le botteghe locali, un coppo di fritture, u pani cunzatu, bruschette, caramelle e gelati.

"Siamo lieti di ospitare il Cefalù Beer Fest, manifestazione che rappresenta un'opportunità per scoprire i birrifici artigianali più quotati del momento - dice in una nota il sindaco Daniele Tumminello - e crediamo che questa combinazione di birre artigianali, cibi locali, arte e intrattenimento sia un modo adeguato per valorizzare tradizione e originale innovazione, motivando il pubblico alla ricerca di buone esperienze del gusto, che per i visitatori possono avere il sapore del viaggio nel viaggio".

La manifestazione è aperta a tutti, con ingresso gratuito. Per chi desidera partecipare alle degustazioni, sarà possibile acquistare il bicchiere in plastica riciclata e riutilizzabile, al costo di 5 euro, che include sacca porta bicchiere, bicchiere e la prima degustazione di birra. Tra le altre cose, durante il festival, sarà anche possibile ammirare Cefalù dall'alto dei 35 mt della ruota panoramica che si trova sul lungomare Giardina.

Durante le quattro giornate dell’evento, ci saranno inoltre appuntamenti formativi con degustazioni guidate dai mastri birrai, spettacoli itineranti, laboratori creativi per i più piccoli e tanto altro ancora.

“La nostra intenzione è quella di rendere questa manifestazione un evento fisso e di destagionalizzazione del panorama turistico-culturale della Sicilia al fine di coinvolgere sempre di più un pubblico internazionale. - afferma Simona D’Angelo, presidente dell’Associazione Baz’Art Sicilia - Vogliamo inoltre creare un momento di formazione e di incontro tra la ristorazione locale e il comparto produttivo delle birre artigianali, con l'obiettivo di promuovere la cultura della birra e dei prodotti locali. Continueremo a lavorare per garantire la qualità dell'evento e renderlo sempre più coinvolgente e interessante per tutti i partecipanti e da svolgersi, nelle edizioni successive, ad apertura di stagione.”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!