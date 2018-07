concerto

Una Fiorella Mannoia ''Combattente'' stasera al Teatro di Verdura

Fan palermitani in fibrillazione per ascoltare i grandi successi di sempre e l'ultimo album, coronamento di due anni straordinari

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2018 - 10:57:08 Letto 510 volte

E' la volta di Palermo tra le tappe del tour di Fiorella Mannoia. Stasera la cantante romana si esibirà al Teatro di Verdura, cantando il suo ultimo album Combattente ma anche i grandi successi di sempre, come Quello che le donne non dicono e Il cielo d'Irlanda.

Per una come Fiorella Mannoia, scegliere come comporre la scaletta è un compito impegnativo: di successi ne ha scritti e cantati tanti, pezzi fondamentali della sua immensa carriera. Carriera che continua ad arricchirsi di grandi successi e soddisfazioni: il Festival di Sanremo 2017 le ha regalato il secondo posto, con Che sia benedetta, ma negli ultimi due anni le conquiste della Mannoia sono state a 360 gradi: la direzione artistica della strepitosa serata evento Amiche in Arena contro la violenza sulle donne, il ruolo da protagonista al cinema nel film 7 Minuti di Michele Placido, il debutto televisivo con lo show tutto suo Un, due, tre… Fiorella!: due anni strepitosi, con ancora tanti successi davanti.

Ad accompagnare Fiorella Mannoia: Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!