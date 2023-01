pupi siciliani

Una nuova rassegna per bimbi e famiglie: arriva la Domenica al Museo delle Marionette

Si parte domenica 15 gennaio con Duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica della compagnia Brigliadoro.

La domenica è il giorno che, ormai per tradizione, il Museo Pasqualino dedica ai piccoli visitatori e alle loro famiglie. A cominciare dal mattino, con la rassegna, nuova di zecca, Domenica al Museo delle Marionette.

Dal 15 gennaio al al 28 maggio, tutte le domeniche alle 11, al Museo prenderà il via un ricco programma in cui si alterneranno laboratori, spettacoli, letture ad alta voce di fiabe, racconti e avventure. Sono 19 gli appuntamenti costruiti su misura per i piccoli spettatori, anche in compagnia di mamma e papà, e per tutti quegli adulti che... conservano il loro lato bambino.

Il primo appuntamento, domenica 15 gennaio in sala teatro, sarà con la Compagnia Brigliadoro, che metterà in scena il Duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica seguito, la domenica successiva (22 gennaio) da un grande classico del Museo per i più piccoli: il laboratorio Come i pupi raccontano…

Il primo mese del 2023 si chiuderà il 29 gennaio con lo spettacolo Lezioni di volo, di e con Federica Castelli, prodotto dal Teatro Atlante.

Domenica 5 febbraio la rassegna inaugura lo spazio delle letture ad alta voce con la fiaba Spera di sole, di Luigi Capuana, a cura di Alessia Franco; domenica 12, spazio a un altro amatissimo laboratorio: Enrico Baj: marionette e riciclo. Il 19 febbraio, andrà invece in scena lo spettacolo di opera dei pupi Rinaldo e la vendetta di Gabina, dell’associazione Opera dei Pupi Vaccaro Mauceri. Altro appuntamento con le letture ad alta voce con il primo episodio dei Paladini di Francia nato dalla penna di Antonio Pasqualino: Berta del gran piè (Edizioni Museo Pasqualino), con Guglielmo Pasqualino e Cristina Stassi, e, a seguire, un cunto di Enzo Mancuso.

Un tuffo in mondi lontani per la Domenica al Museo delle Marionette, il 5 marzo con il laboratorio Il teatro delle ombre, che domenica 12 marzo lascerà il posto a un’altra avvincente tenzone tra i pupi: La presa di Risa, della Compagnia Opera dei pupi siciliani Gaspare Canino.

Secondo appuntamento con la lettura ad alta voce dei Paladini di Francia la domenica mattina del 19 marzo con Mainetto ancora con Guglielmo Pasqualino e Cristina Stassi e, a seguire, il cunto di Enzo Mancuso. L’ultimo appuntamento del mese, il 26 marzo, sarà dedicato a un grande del teatro con un laboratorio per i più piccoli: Tadeusz Kantor e i giochi dell'infanzia.

Domenica 2 aprile, sempre alle 11, l’Antica compagnia Opera dei pupi Famiglia Puglisi metterà in scena l’avvincente spettacolo Roncisvalle sui Pirenei, mentre il 16 aprile sarà la volta della lettura ad alta voce di una fiaba antica e poco conosciuta, La polpetta di riso, recuperata da Alessia Franco.

Domenica 23, nuovo appuntamento con il laboratorio Come i pupi raccontano…, per concludere, il 30 aprile, con lo spettacolo di opera dei pupi Morte di Agricane, della Compagnia Brigliadoro.

Domenica 7 maggio, spazio alla lettura ad alta voce del terzo episodio dei Paladini di Francia con Orlandino, con Guglielmo Pasqualino e Cristina Stassi, e con il cunto di Enzo Mancuso, mentre il 14 maggio si replicherà il laboratorio Enrico Baj: marionette e riciclo.

Spazio ai pupi antimafia domenica 21, come sempre alle 11, con Storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, della Compagnia Marionettistica popolare siciliana. La rassegna Domenica al Museo delle Marionette si chiuderà, infine, il 28 maggio con un’altra lettura ad alta voce: Carota sulla luna (Edizioni Museo Pasqualino), di e con Alessia Franco.

“La presenza dei bambini e delle loro famiglie è sempre stata fondamentale per il Museo delle Marionette – commenta il direttore, Rosario Perricone – tanto da averci indotto a pensare un giorno, la domenica, dedicato ai più piccoli e ai loro accompagnatori. La rassegna Una domenica al Museo delle Marionette è stata pensata come un alternarsi di tre attività che riteniamo fondamentali per la crescita e per l’educazione all’ascolto: laboratori, teatro e letture ad alta voce. Non solo per i più piccoli e le loro famiglie, ma anche per chi abbia voglia di mettersi in ascolto”.

