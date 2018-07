vela solidale

Vela solidale, domenica alla Cala appuntamento per i bambini dell'oncoematologia pediatrica

Domenica 8 luglio prenderà il via dal porticciolo della Cala, il progetto di vela solidale ''Pronti alla vira''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2018 - 12:54:17 Letto 324 volte

Domenica 8 luglio prenderà il via dal porticciolo della Cala, il progetto di vela solidale “Pronti alla vira”, promosso dall’associazione LiscaBianca e rivolto ai bambini dell'oncoematologia pediatrica di Palermo.

“Pronti alla vira" prevede un corso di avviamento alla vela per 16 ragazzi di età superiore ai 14 anni con una storia di patologia cronica grave (malattie oncoematologiche, neurologiche), in fase di controllo. Alla fine del percorso i giovani avranno l’opportunità di partecipare in equipaggio a una regata d'altura. Ogni corso sarà rivolto a 8 ragazzi alla volta e avrà la durata di 6 mesi. Le uscite saranno a cadenza settimanale e si svolgeranno in collaborazione con la Lega Navale sez. Palermo Centro. Le lezioni sia pratiche che teoriche si svolgeranno sempre a bordo, preferibilmente nei fine settimana. Ogni lezione avrà una fase di briefing e preparazione dell’imbarcazione, uscita in barca a vela, rientro a terra e debriefing.

Il progetto nasce su iniziativa del gruppo #8maggioèpersempre che raccoglie fondi al fine di realizzare progetti destinati agli adolescenti dell'oncoematologia pediatrica. In particolare, “Pronti alla Vira” è sostenuto grazie al ricavato della serata che si è tenuta a Palermo l’8 maggio al teatro Golden dedicata alla giovane palermitana Costanza Orobello, detta Cocò e ammalatasi di leucemia all’età di 14 anni.

L'idea di promuovere il progetto “Pronti alla Vira” nasce perché Cocò amava il mare ed è frutto del desiderio di un piccolo gruppo spontaneo di persone vicine alla giovane adolescente Costanza. "I compagni, da quelli delle elementari a quelli del liceo - afferma la mamma di Costanza, Luisa Umiltà - hanno cercato un modo per celebrarla formando un gruppo musicale e uno teatrale, all’interno dei quali ogni anno si aggiungono altre persone/artisti mossi dallo stesso intento di esibirsi ogni 8 maggio, il giorno del suo compleanno, in uno spettacolo chiamato “8maggioèpersempre”. All’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, hanno già aderito anche altri importanti sostenitori come Gesap, Banca Popolare Sant'Angelo, Siciliando.

Oltre il corso di vela è possibile prevedere anche momenti di convivialità a bordo di Lisca Bianca: colazioni, merende, pranzi, letture dei brani de “Le Isole Lontane” di Sergio Albeggiani al tramonto.

"Costanza amava molto il mare e la sua famiglia ha una lunga tradizione nella nautica – afferma il Dott. Ottavio Ziino, anima pulsante del progetto - è stato immediato immaginare una corrispondenza tra le vicende di alcuni ragazzi con storie di patologia e la straordinaria storia di Lisca Bianca: una prima parte di vita felice, poi una fase di sofferenza e di abbandono e successivamente la ri-nascita”. Elio Lo Cascio, presidente dell’associazione LiscaBianca, sottolinea come “la vela possa costituire un utile supporto a percorsi terapeutici grazie al cambiamento del setting; un nuovo ambiente con nuovi stimoli sensoriali, un’esperienza fortemente emotiva, personale e di gruppo che consente di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, del proprio corpo e del senso di auto-efficacia”.

LiscaBianca, è la barca storica che fece il giro del mondo dall’84 all’87 con a bordo i coniugi Albeggiani, restaurata grazie ad un progetto di inclusione sociale che ha coinvolto giovani adulti in situazioni di fragilità sociale (minori dell’area penale, ragazzi della comunità terapeutica Sant’Onofrio, giovani richiedenti asilo segnalati dai circuiti SPRAR e infortunati sul lavoro segnalati dall’INAIL): pronta a mollare gli ormeggi per una nuova avventura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!