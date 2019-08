arte

Viaggio nella scultura lignea a Collesano

Lunedì 5 agosto ''Viaggio nella scultura lignea a Collesano dal XV al XVIII secolo''.

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 5 agosto 2019 alle ore 21,30 Viaggio nella scultura lignea a Collesano dal XV al XVIII sec. L’appuntamento è nella Basilica S. Pietro in Piazza Duomo a Collesano. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Collesano e il patrocinio della Regione Siciliana.

Dopo la presentazione di P. Franco Mogavero, Parroco della Basilica di S. Pietro, di Giovanbattista Meli, Sindaco di Collesano, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, inizia il viaggio nella scultura lignea di Collesano dal XV al XVIII secolo attraverso gli splenditi esemplari custoditi nelle sue chiese. Si parte dalla spettacolare macchina lignea sospesa nella navata col Crocifisso della Provvidenza della Basilica di S. Pietro, datata 1555 e, attraverso varie statue di santi conservate nella chiesa di S. Giacomo, si perviene alla chiesa di S. Maria la vecchia che custodisce un prezioso esemplare dell’Assunta del primo Cinquecento, in legno policromo, testimonianza, col suo motivo decorativo a estofado, dei legami della cultura siciliana con quella iberica. La visita sarà guidata da Rosario Termotto, storico del territorio.

