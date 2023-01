musica live

Viaggio nella storia del tango, domenica 29 gennaio alla Galleria delle Vittorie, con l'Aires de Tango Trio

Energia, magia e ritmo travolgente si fonderanno dando vita a un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2023 - 10:01:50 Letto 757 volte

Un viaggio nella storia e nell'universo del tango pronto ad appassionare e coinvolgere il pubblico. Energia, magia e ritmo travolgente si fonderanno, domenica 29 gennaio alla Galleria delle Vittorie, con l’”Aires Tango Trio” dando vita a un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino. Un concerto che sarà anche in viaggio a ritroso, per restituire al tango la sua forte radice di musica popolare, scaturita dall''incontro dei ritmi tribali, portati dagli schiavi in catene, con la marcia, e la musica europea. Ascolto, sensibilità, ritmo, passione e creatività sono gli elementi che caratterizzano questo ballo di coppia. Uno scambio reciproco di emozioni, un'intesa mentale e fisica, per il piacere di esprimersi, che raggiunge l'intero pubblico.

A rendere magica la serata saranno Alejandra Bertolino Garcia (voce & cajon), Davide Rizzuto (violino) e Silvio Natoli (chitarra classica).

Magia allo stato puro attraverso autori come Borges e Astor Piazzola che hanno reso il tango un linguaggio alto ed internazionale, catturando l’essenza di questa espressione che per Discépolo è "un pensiero triste che si balla", mentre per Borges è "un confuso ed irreale passato, un assurdo ricordo d’esser morto" che Sabàto fa ballare per "inseguire pensieri cattivi sull’esistenza".

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

