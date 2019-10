Le Vie dei Tesori

Vie dei Tesori: passeggiata a Villa Trabia con il WWF

Sabato 19 e domenica 20 ottobre il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una passeggiata alla scoperta della biodiversitÓ presente nella centralissima Villa Trabia a Palermo.

Dopo la foce dell'Oreto che ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, Sabato 19 e domenica 20 ottobre il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una passeggiata alla scoperta della biodiversità presente nella centralissima Villa Trabia a Palermo.

Villa Trabia, nata su un’antica pirrera (una cava di calcarenite), grazie ai viali sinuosi, le siepi e i boschetti, è tra le ville storiche cittadine, quella che presenta caratteri naturalistici più spiccati. Per quanto riguarda la flora, ad esempio, le specie esotiche (segno di un antico gusto romantico) si alternano con quelle autoctone come il leccio. Le vasche e le grotte costituiscono poi un ulteriore elemento importante che giustifica la presenza di specie di uccelli insolite per il centro città. Insomma un mondo ricco e tutto da scoprire a due passi dalle centralissime e affollatissime vie cittadine.



Appuntamento ore 9:00 ingresso principale della Villa Trabia, Via A.Salinas, 3



La passeggiata è inserita nel programma de LE VIE DEI TESORI 2019, con cui il WWF collabora da 5 anni, e pertanto va prenotata tramite il sito della manifestazione.



Le passeggiate del WWF, proposte nei 4 week-end dal 12 ottobre al 3 novembre, vedono protagonista la più grande associazione ambientalista attiva da decenni a Palermo e in Sicilia. I visitatori saranno infatti accompagnati da esperti naturalisti che spiegheranno la flora e la fauna dei luoghi visitati in coerenza con il grande progetto di WWF Italia, Urban Nature, la natura in città. Sarà possibile inoltre conoscere tutte le attività del WWF Sicilia Nord Occidentale in quanto per ogni passeggiata saranno presenti attivisti del sodalizio.



Le altre passeggiate vedranno luoghi simbolo della città di Palermo, il Parco della Favorita e il Bosco Niscemi il 26/27 ottobre, quindi si chiude con la stupenda Villa Giulia il 2/3 novembre.

