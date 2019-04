pinacoteca

Villa Zito, visite guidate ogni sabato e anche per Pasqua

Visita guidata per far conoscere ai turisti, e soprattutto ai palermitani, la bellezza e l'importanza del patrimonio artistico che la pregevole sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia custodisce.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2019 - 07:02:08 Letto 375 volte

Prosegue la nuova stagione di Villa Zito: ogni sabato alle 11.30 è in programma una visita guidata per valorizzare e far conoscere ai turisti, e soprattutto ai palermitani, la bellezza e l’importanza del patrimonio artistico che la pregevole sede della pinacoteca della Fondazione Sicilia custodisce.

La visita è condotta dagli operatori museali di Civita Sicilia, dura un’ora e ha un costo di 5 euro a persona, comprensivo del biglietto d’ingresso.

Villa Zito resta aperta al pubblico anche la domenica di Pasqua nei consueti orari, dalle 9.30 alle 19.30: un’occasione per trascorrere una giornata di festa circondati dalla bellezza nel cuore della città moderna.

