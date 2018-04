vivsano

''Vivisano'': due manifestazioni il 21 e il 22 aprile al Parco della Salute

Prevenzione e movimento saranno i protagonisti degli eventi di questo fine settimana al Parco della Salute al foro italico di Palermo. Eventi gratuiti del nutrito programma 2018 proposto da Vivi Sano Onlus e dalle associazioni partner del parco inclusivo intitolato a Livia Morello.

Si inizia sabato mattina, 21 aprile con la “Foro Italico Parkrun”, una 5 km. gratuita e aperta a tutti che partirà ogni sabato alle ore 9 in punto dal Parco. Tutti insieme, chi di corsa e chi a passo veloce, a percorrere lo splendido percorso che si snoda sulla villa a mare lungo il waterfront palermitano. Una festa inclusiva anche per i ragazzi autistici di Teacch House Onlus che prenderanno il via insieme ai podisti e ai turisti presenti in città che vorranno partecipare all’evento.

Domenica 22 aprile avrà luogo l’evento “Preveniamo in Movimento”. Una mattina dedicata dalla LILT di Palermo alla promozione dei corretti stili di vita utili alla prevenzione oncologica. Occasione anche per festeggiare la 3° Giornata Nazionale della Salute della Donna. Informazione e prenotazione di screening, partecipazione ad attività sportive gratuite nell’area fitness e movimento. Dai balli alle attività di combattimento, dal rugby allo yoga e pilates).

