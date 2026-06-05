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Voci di Periferia

Voci di Periferia 2026, torna la rassegna musicale tra Palermo, Gangi, Baucina e Mondello

Dal 12 giugno al 29 ottobre sette appuntamenti gratuiti tra Palermo, Gangi, Baucina e Mondello. Torna ''Voci di Periferia - Nuove Consonanze'', la rassegna di MusicaMente che porta concerti e spettacoli nei territori lontani dai circuiti culturali tradizionali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 10:10
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Appuntamenti
Associazione MusicaMente

Sette appuntamenti gratuiti tra musica, teatro e narrazione per valorizzare le periferie e i territori meno raccontati. Torna dal 12 giugno al 29 ottobre “Voci di Periferia - Nuove Consonanze”, la rassegna promossa dall’associazione MusicaMente di Palermo e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Nazionale dello Spettacolo.

L’iniziativa coinvolgerà Palermo, Gangi, Baucina e Mondello, trasformando chiese, piazze, auditorium e luoghi della memoria in spazi di incontro culturale. L’obiettivo è portare spettacoli dal vivo nelle aree periferiche della città e della Città Metropolitana, valorizzando identità, tradizioni e linguaggi spesso esclusi dai principali circuiti culturali.

Ad aprire il cartellone, il 12 giugno alle 19.30 al Circolo Mazzini di Gangi, sarà il concerto “Affetti in movimento” con Sara Bagnati al violino e alla viola e Marco Lo Cicero alla viola da gamba. Il 23 giugno, alle 19, la Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi di Palermo ospiterà “Canti, cunti e tesori della Palermo Normanna”, concerto-racconto curato da Maurizio Maiorana dedicato alla memoria storica e musicale della Sicilia normanna.

La rassegna proseguirà il 27 agosto alle 21 in Piazza del Popolo a Gangi con “Milva, da Berlino a Broadway”, spettacolo che vedrà sul palco Debora Troìa, Tobia Vaccaro, Dario Compagna e Francesco Farinella.

Il 26 settembre, alle 18, alla Parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Palermo, saranno protagonisti gli studenti dell’Istituto G.D. Vittorio con “I racconti di Oberon e Lilith - Racconti d’autunno”.

Il 23 ottobre, alle 18.30, la Chiesa dell’Immacolata di Baucina ospiterà il violoncellista Andrea Rigano in un percorso musicale che attraverserà le opere di Johann Sebastian Bach e Giovanni Sollima.

Il 26 ottobre, alle 21, la Chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi a Mondello accoglierà “Armonie erranti”, concerto dell’Arianna Art Ensemble dedicato al dialogo tra musica barocca e contemporanea.

La manifestazione si concluderà il 29 ottobre alle 18.30 all’Auditorium Maria Santissima Consolatrice degli Afflitti con “Girofatando”, spettacolo curato da Silvia Di Giovanna con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Siracusa.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, confermando la vocazione della rassegna a rendere la cultura accessibile e diffusa nei quartieri e nei centri della provincia, creando nuove occasioni di partecipazione e aggregazione attraverso la musica e le arti performative.

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Fonte: Associazione MusicaMente
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