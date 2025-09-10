concerti

Voci di Periferia a Palermo: il 12 settembre concerto tra jazz, blues e affetti barocchi

Prosegue la rassegna musicale Voci di Periferia dell'associazione MusicaMente. Il 12 settembre, alla chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi, un concerto unico con Gianni Gebbia, Andrea Inghisciano, Arianna Art Ensemble e Debora Troìa.

La rassegna Voci di Periferia dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 12 settembre, alle 21, alla chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Palermo, con un concerto che vede insieme Gianni Gebbia, Andrea Inghisciano, l'Arianna Art ensemble e Debora Troìa. La rassegna è organizzata dall’associazione MusicaMente e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, in collaborazione con la Città Metropolitana e con il sostegno del ministero della Cultura, per valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della città e delle sue periferie.

Un viaggio inedito tra gli affetti barocchi di Monteverdi e le sonorità calde e profonde del blues e del jazz, grazie all’estro e alla visione dell’Arianna Art Ensemble. Compongono l'Arianna Art Ensemble Cinzia Guarino (clavicembalo), Paolo Rigano (arciliuto e chitarra barocca), Federico Brigantino (violino), Silvio Natoli (viola da gamba, tiorba), Davide Femminino (contrabbasso), Fabrizio Francoforte (percussioni).

La forza espressiva e il virtuosismo di Andrea Inghisciano, considerato tra i migliori cornettisti al mondo e qui anche alla tromba jazz, si intrecciano con il suono multiforme e sperimentale di Gianni Gebbia, uno dei sassofonisti più poliedrici del panorama contemporaneo.

Ad affiancarli la voce intensa e versatile di Debora Troìa, capace di muoversi con grazia tra repertorio barocco e tradizione popolare, insieme all’Arianna Art Ensemble.