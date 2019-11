pomeriggio letterario

''Voglia di Notte'', pomeriggio letterario a Palermo

Un pomeriggio letterario per celebrare il poeta e scrittore siciliano di Aliminusa, Giuseppe Giovanni Battaglia.

Il 24 novembre, a Palermo, un raffinato appuntamento dedicato alla memoria del poeta e scrittore siciliano di Aliminusa, Giuseppe Giovanni Battaglia, attraverso la lettura del racconto “Voglia di Notte” (editato postumo un anno fa grazie all’ostinazione del suo amico e mentore, il pittore Vincenzo Ognibene e dello scrittore Paolo Ferruccio Cuniberti).

Un pomeriggio letterario per celebrare il poeta (sorseggiando un thè addolcito da pasticceria artigianale tipica siciliana) in un’atmosfera intima e partecipata.

"Voglia di Notte” è un meraviglioso affresco delle campagne isolane e della loro variegata umanità sullo sfondo delle lotte contadine per l’occupazione della terra negli anni quaranta e cinquanta.

La narrazione risente della formazione dell’autore, teneramente poetica e allo stesso tempo rude e violenta come è sempre stata la Sicilia, e in alcuni episodi magica, di quella magia degli eventi naturali che connotano la forza arcaica della nostra isola.

Bestiali e insaziabili sono gli amori della Baronessa Annunziata, che abbandonata alla solitudine dell’alcova dal marito, il crudele barone Giulio Trecase, “si arrangia” con le migliori maestranze del feudo, prosciugandoli uno ad uno.

Deliziosi gli affreschi familiari che ruotano attorno la nascita del piccolo Nino, segnato da una enorme “voglia di notte” da cui prende il titolo il racconto.

Truce la vendetta della Baronessa sull’assassinio perpetuato dal barone e dai suoi pavidi amici sui giornalieri indifesi.

Il racconto che si snoda per circa 90 pagine sarà ridotto per essere letto in un appuntamento di circa un’ora e un quarto di lettura e musica, con l’attrice Patrizia D’Antona e il Maestro Mauro Cottone al violoncello in cui ci non mancheranno momenti di interlocuzione con il pubblico.

