CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:20
CERCA:
concerti

''Voglio Vederti Danzare'', il tour-omaggio a Franco Battiato torna in Sicilia a novembre

Dopo il successo estivo, lo spettacolo celebrativo dedicato a Franco Battiato torna in Sicilia con tre date: 9 novembre a Palermo, 10 a Trapani e 11 a Ragusa.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 16/09/2025 - 10:30
|
Appuntamenti
Francesco Chiot

Dopo il grande successo dei concerti estivi, il tour musicale “Voglio Vederti Danzare”, straordinario omaggio a Franco Battiato, torna in Sicilia a novembre 2025 con tre nuove tappe imperdibili:

  • 9 novembre al Politeama Garibaldi di Palermo

  • 10 novembre al Teatro Ariston di Trapani

  • 11 novembre al Teatro Duemila di Ragusa

Lo spettacolo, prodotto da Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e con la direzione artistica di Rossana Raguseo, celebra l’eredità del Maestro a 80 anni dalla nascita e 4 dalla sua scomparsa.

Il percorso musicale attraversa tutte le stagioni artistiche di Battiato: dalla svolta sperimentale de L’era del cinghiale bianco ai richiami letterari di Prospettiva Nevskij, fino ai brani mistici come Centro di gravità permanente e Voglio Vederti Danzare, arricchiti dalla suggestiva danza dei dervishes turners, simbolo dell’armonia universale tanto cara al cantautore.

Sul palco, le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni, accompagnate dai musicisti Simone Temporali (tastiere), Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa (chitarre), Glauco Fantini (basso e cori), Mario Luciani (batteria) e gli Archi dell’Ensemble Etna Contemporanea diretti da Giovanni Cernicchiaro.

Il tour ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di rendere vivo lo spirito visionario e innovativo di Franco Battiato, offrendo agli spettatori un viaggio emozionante tra musica, spiritualità e memoria collettiva.

Biglietti disponibili su Ticketone e presso le biglietterie dei teatri.

Letto: 1590 volte
  Voglio Vederti Danzaretour Battiato Sicilia 2025spettacolo omaggio Franco Battiatoconcerti Palermomusica live SiciliaVoglio Vederti DanzareFranco BattiatoconcertimusicaPalermo

Leggi anche

October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''
Zagara d'autunno
All'Orto Botanico di Palermo torna la Zagara d'autunno: tre giorni tra orchidee, cactacee e profumi mediterranei
La Sicilia Abbraccia il Giappone
Palermo, torna ''La Sicilia Abbraccia il Giappone'': due giorni di arte, musica e tradizioni ai Cantieri Culturali alla Zisa
Teatro
''Cultura aperta'', L'11 ottobre prende il via il progetto triennale del Teatro Biondo con ''La principessa di Lampedusa'' e il Gran Ballo del Gattopardo
spettacolo
Carolina Benvenga torna a Palermo con ''Un magico Natale con Carolina'': spettacolo per tutta la famiglia
spettacolo
Lampedusa accoglie Giobbe Covatta con ''6° (SEI GRADI)'': comicità e sostenibilità al centro della scena
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto