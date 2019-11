escursioni

WWF: Domenica escursione naturalistica a Pizzo Selva a Mare, Altavilla Milicia

Domenica 10 novembre si percorreranno i bellissimi sentieri della Riserva Naturale Orientata di Pizzo Cane Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto.

05/11/2019

Concluse, con grande successo di presenze, le passeggiate per Le Vie dei Tesori con Villa Giulia, riprende domenica prossima l'attività escursionistica del WWF Sicilia Nord Occidentale.



Domenica 10 novembre si percorreranno i bellissimi sentieri della Riserva Naturale Orientata di Pizzo Cane Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto per arrivare alla cima di Pizzo Selva a Mare, 874 slm.



Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all'appuntamento a Palermo inizio Via Ernesto Basile, ingresso università slargo fermata Metro Orleans.



La Riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto è una riserva naturale regionale della Sicilia, istituita nel 2000, ricadente nei territori di Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Caccamo, Baucina, Casteldaccia ricadente nella provincia di Palermo.



Pizzo Selva a Mare (m 874), insieme al Pizzo Piraino (m 795) e al Balzo Rosso (m 749), fa parte di un gruppetto di cime associate nel toponimo, poco usato, di Monte San Michele. E’ la propaggine settentrionale e orientale dei Monti di Calamigna che si eleva a SE dell’abitato di Altavilla Milicia (Pa).



Il rientro a Palermo è previsto per le 17:30 circa.

