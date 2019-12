WWF: escursione a Gibilmanna e Monte San'Angelo di Cefalù

escursioni

WWF: escursione a Gibilmanna e Monte San'Angelo di Cefal¨

Domenica 15 dicembre il WWF organizza un trekking presso Gibilmanna in territorio di Cefal¨ per raggiungere il Monte San'Angelo.

Le escursioni del WWF Sicilia Nord Occidentale ritornano dopo la pausa della festività dell'Immacolata con un'escursione facile alla portata di tutti che parte dal Santuario di Gibilmanna a quota 800 slm in territorio di Cefalù per raggiungere la vetta del Monte Sant'Angelo a quota 1080 slm. Oltre alla natura dei luoghi con boschi di leccio, rovere e corbezzolo e della tipica gariga mediterranea con distese di cisto, euforbie, rosmarino ed erica, è possibile godere di splendidi scorci sul mar Tirreno e sulla Rocca di Cefalù, e se la giornata è limpida, parte delle Madonie e l'Etna ormai innevato.



Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all'appuntamento presso lo slargo presente all'inizio della Via Ernesto Basile nei pressi della fermata Metro Orleans.

