WWF: prima escursione del 2020 alle Creste del Mirabella

Domenica 5 gennaio il WWF apre la stagione 2020 con un'escursione in trekking alle Creste del Mirabella in territorio di San Giuseppe Jato.

02/01/2020

Il gruppo escursionismo del WWF Sicilia Nord Occidentale organizza il primo trekking dell'anno alle Creste del Mirabella.

L'escursione presenta difficoltà media [EE] con una lunghezza di circa 12 km su sentieri forestali e naturali, ed ha una alta valenza geologico ambientale e paesaggistica. Per partecipare occorre un'adeguato abbigliamento a cominciare dall'obbligo di scarponcini adatti e kWay per eventuale pioggia e/o vento.



Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all'appuntamento presso lo slargo antistante la fermata Metrò Orleans a Palermo all'inizio della Via Ernesto Basile.



Il contributo per partecipare all'escursione, compresa di assicurazione, è di 5 euro. Inoltre occorre considerare le spese di viaggio per chi usufruisce del passaggio auto. Il rientro a Palermo è previsto per le 16:30 circa. Con condizioni meteo particolarmente negative potremmo decidere di annullare l'escursione o proporre una alternativa.

Foto © WWF Sicilia Nord Occidentale

