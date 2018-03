bollette

Bollette troppo care, Federconsumatori Palermo lancia raccolta firme

Tanti utenti chiamano lo sportello di Federconsumatori Palermo per lamentare l'eccessiva onerositÓ delle bollette.

Tanti utenti chiamano lo sportello di Federconsumatori Palermo per lamentare l’eccessiva onerosità delle bollette, pur in presenza di pochi kwh di consumi. La rimodulazione delle tariffe energetiche ha fortemente penalizzato chi cerca di contenere i consumi, in particolar modo anziani e famiglie monoreddito.

"I cittadini chiamano per sfogare la loro indignazione e la loro rabbia. Come dar loro torto. Spesso, pur in assenza di consumi o con pochi Kwh, la bolletta è sempre superiore a 40 euro" sottolinea Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo "È finita l'epoca delle bollette con la dicitura “non c'è nulla da pagare”".

"Federconsumatori ha deciso di dar voce agli utenti, mediante una raccolta firme per sollecitare il riordino degli oneri di sistema nelle bollette di luce e gas" continua Vizzini "Invitiamo tutti i cittadini a firmare e far firmare numerosi la petizione, utilizzando gli appositi moduli. È possibile scaricarli dal sito, www.federconsumatoripalermo.it, o ritirarli presso il ns. sportello di Palermo, Via Roma 72".

"I cittadini sono stanche e stufi di continuare a finanziare la dismissione delle centrali nucleari, le agevolazioni alla rete ferroviaria e alle aziende energivore" conclude Vizzini.

