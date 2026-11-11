mercoledì11 novembre 2026, 18:16
Emergenza nelle scuole

Allarme bomba nelle scuole italiane, minacce via email anche in Sicilia: la FLC CGIL: ''Sicurezza studenti e personale deve essere la priorità assoluta''

Messaggi intimidatori con annunci di ordigni esplosivi inviati a numerosi istituti scolastici. Evacuazioni precauzionali, lezioni sospese e verifiche delle forze dell'ordine.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 12:19
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Attualità

Allarme bomba in numerose scuole italiane, comprese diverse istituzioni scolastiche siciliane, raggiunte da messaggi di posta elettronica contenenti minacce e annunci di ordigni esplosivi. Le comunicazioni intimidatorie hanno fatto scattare le procedure di emergenza, con evacuazioni precauzionali, sospensioni delle attività didattiche e interventi delle forze dell'ordine per effettuare le necessarie verifiche di sicurezza.

A denunciare la gravità della situazione è la FLC CGIL Sicilia, che esprime preoccupazione per le conseguenze sulle comunità scolastiche e chiede un intervento coordinato delle istituzioni.

Minacce alle scuole, la denuncia della FLC CGIL Sicilia

«Siamo di fronte a un episodio di estrema gravità», dichiara Adriano Rizza, segretario generale della FLC CGIL Sicilia, sottolineando come l'accaduto stia generando «paura, disorientamento e pesanti disagi all'interno delle comunità scolastiche».

Per il sindacato si tratta di un'azione intimidatoria su vasta scala che colpisce la scuola, luogo fondamentale per l'educazione, la convivenza democratica e la crescita civile.

«Non possiamo accettare che le istituzioni scolastiche, già quotidianamente alle prese con numerose difficoltà, diventino bersaglio di operazioni finalizzate a diffondere panico e insicurezza. Qualunque sia l'origine di questi messaggi, è indispensabile individuare rapidamente i responsabili e accertare la natura delle minacce», aggiunge Rizza.

La richiesta al Ministero: coordinamento e indicazioni chiare

La FLC CGIL Sicilia esprime solidarietà ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, agli studenti e alle famiglie coinvolti e ringrazia le forze dell'ordine impegnate negli accertamenti.

Il sindacato chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle autorità competenti di assicurare una gestione tempestiva e coordinata dell'emergenza.

«Chiediamo al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle autorità competenti di garantire un coordinamento tempestivo e indicazioni univoche alle istituzioni scolastiche, evitando che la gestione di un'emergenza di questa portata ricada esclusivamente sulle responsabilità dei singoli dirigenti scolastici. La sicurezza delle persone deve rappresentare la priorità assoluta», afferma Rizza.

Monitoraggio nelle scuole siciliane

La struttura regionale della FLC CGIL, in raccordo con l'organizzazione nazionale e le articolazioni territoriali, sta monitorando l'evoluzione della situazione e raccogliendo le segnalazioni provenienti dagli istituti siciliani.

Il sindacato invita a mantenere alta l'attenzione senza alimentare ulteriori allarmismi, ribadendo la necessità di risposte rapide da parte delle istituzioni.

«La scuola non può essere lasciata sola, soprattutto quando viene colpita da azioni che mirano a minare la serenità e la sicurezza delle sue comunità. Occorrono risposte rapide, coordinate e autorevoli da parte delle istituzioni», conclude Adriano Rizza.

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