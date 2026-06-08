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Emergenza AMAT

AMAT Palermo, i sindacati: ''La carenza di personale è il vero problema, non gli autisti''

Le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico contestano le ricostruzioni che attribuiscono agli autisti le difficoltà del servizio AMAT e presentano dati che evidenziano una significativa carenza di personale rispetto alle esigenze operative dell'azienda.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:52
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Attualità

La crisi del trasporto pubblico a Palermo non può essere attribuita agli autisti. È quanto sostengono le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, Cobas Trasporti e Orsa Trasporti, che intervengono per replicare ai recenti articoli dedicati alle criticità del servizio gestito da AMAT Palermo.

Secondo i sindacati, alcune ricostruzioni giornalistiche rischiano di far ricadere sui lavoratori responsabilità che derivano invece da scelte organizzative e gestionali maturate negli anni.

«Gli stessi sembrerebbero indurre l’opinione pubblica ad attribuire agli autisti responsabilità che, in realtà, derivano da precise scelte organizzative e gestionali», affermano le organizzazioni sindacali.

Le sigle evidenziano come gli Operatori di Esercizio, pur non avendo alcun ruolo nelle decisioni relative a organici, turnazioni o investimenti, continuino a garantire quotidianamente il servizio anche in condizioni particolarmente difficili.

«Quando viene programmato un servizio senza prevedere un numero adeguato di risorse umane, il problema non può essere scaricato su chi quotidianamente garantisce la realizzazione del servizio stesso con ferie negate agli autisti anche se programmate con almeno 60 giorni di anticipo», sottolineano i rappresentanti dei lavoratori.

I sindacati richiamano quindi i dati relativi al Programma di Esercizio Gommato 2026, approvato dal Comune di Palermo, che prevede nel periodo invernale 205 autobus in servizio diurno e 15 nel servizio notturno, mentre nel periodo estivo sono previsti 186 mezzi diurni e 15 notturni. Per garantire questi livelli di servizio sarebbero necessari 713 autisti.

Per il Programma di Esercizio Gommato 2027, invece, il fabbisogno stimato sarebbe di 647 operatori di esercizio, nonostante una riduzione delle vetture previste rispetto all'anno precedente.

Attualmente, però, gli autisti idonei in forza ad AMAT Palermo sarebbero 534. Di questi, 20 risultano assegnati ad altre mansioni aziendali, riducendo a 514 il numero effettivamente disponibile per il servizio di linea. Una dotazione che, secondo i sindacati, consentirebbe di garantire soltanto 145 vetture nel servizio diurno e 15 nel notturno.

Le organizzazioni sindacali evidenziano inoltre come la carenza di personale abbia ripercussioni dirette anche sulla gestione delle ferie.

«Vale la pena ricordare che la mancata concessione di ferie ai lavoratori, alla fine dell’anno si traduce in un debito aziendale nel conto Profitti e Perdite», ricordano i sindacati, precisando che nel 2024 sono rimaste non fruite oltre mille giornate di ferie dei soli operatori di esercizio.

Altro tema affrontato riguarda quello degli autisti temporaneamente o definitivamente inidonei alla guida. Le sigle ricordano che tali valutazioni vengono effettuate dagli organismi sanitari competenti previsti dalla normativa vigente.

«Gli autisti vengono periodicamente sottoposti a visita di revisione presso la Direzione Sanitaria delle FF.SS. che rilascia l’idoneità o meno per i singoli autisti», spiegano le organizzazioni sindacali.

Per le sigle del settore, dunque, le difficoltà del servizio non possono essere imputate ai lavoratori ma richiedono una riflessione sulle scelte organizzative e sulla necessità di adeguare l'organico alle esigenze operative dell'azienda, al fine di garantire un trasporto pubblico efficiente a Palermo e condizioni di lavoro sostenibili per il personale.

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Fonte: Uiltrasporti Sicilia
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