venerdì13 novembre 2026, 17:34
Nomine comunali

AMG Energia, rinnovato il Cda: Francesco Scoma confermato presidente, Anna Cusimano vicepresidente

Il Comune di Palermo, socio unico della partecipata, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per tre esercizi. Entra nel Cda anche Vincenzo Farruggia. Scoma punta a completare il percorso per il rinnovo delle infrastrutture di illuminazione pubblica.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:41
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Attualità
AMG Energia

AMG Energia ha un nuovo Consiglio di amministrazione, con la conferma di Francesco Scoma alla presidenza. Il nuovo Cda, nominato per tre esercizi, è composto anche dall'avvocato Anna Cusimano, con la funzione di vicepresidente, e dall'ingegnere Vincenzo Farruggia, nel ruolo di consigliere.

La nomina è stata formalizzata durante l'assemblea dei soci della società partecipata, il cui socio unico è il Comune di Palermo. Alla seduta ha preso parte, in rappresentanza del sindaco Roberto Lagalla, il vicesindaco e assessore comunale al Bilancio Brigida Alaimo.

Il presidente Francesco Scoma ha ringraziato il sindaco per la fiducia accordata e per la possibilità di proseguire il lavoro avviato alla guida della società.

«La società partecipata è una realtà industriale che non può rallentare né interrompere le proprie attività anche in riferimento alla procedura di partenariato pubblico-privato che è in corso», ha sottolineato Scoma.

Tra le priorità indicate dal presidente figura il rinnovo delle infrastrutture di illuminazione pubblica di Palermo, attraverso il completamento della procedura di partenariato pubblico-privato già avviata.

«In questi anni abbiamo lavorato per dare alla città il rinnovo delle infrastrutture di illuminazione attraverso un partenariato e ritengo importante poter portare a compimento la procedura avviata», ha aggiunto.

Scoma ha quindi ribadito l'impegno del nuovo Consiglio di amministrazione nella gestione della partecipata.

«Lavoreremo con impegno, trasparenza e spirito di servizio per valorizzare la società e dare attenzione alla città», ha dichiarato.

Il presidente ha infine rivolto un ringraziamento anche al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e al commissario regionale del suo partito, Nino Minardo, per la conferma della fiducia.

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Fonte: AMG Energia
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