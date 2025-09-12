palo dell'illuminazione

Auto abbatte palo dell'illuminazione in via Cala: sicurezza ripristinata da AMG Energia

Nella notte un'auto ha colpito un palo in via Cala. AMG Energia è intervenuta subito per rimuoverlo e garantire la sicurezza.

AMG Energia

Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 5 del mattino, un’auto ha violentemente colpito un palo bilampada di via Cala, all’altezza del civico 50 a Palermo. L’impatto ha divelto la base del sostegno, facendolo inclinare pericolosamente. La polizia municipale ha immediatamente allertato AMG Energia, che è intervenuta sul posto con i propri operatori per effettuare le verifiche necessarie e procedere alla rimozione del palo.

Il bilampada faceva parte dell’impianto di illuminazione artistico a led recentemente installato lungo lo spartitraffico centrale di via Cala. Essendo realizzato in ghisa, l’urto ne ha compromesso la stabilità, rendendo indispensabile la rimozione per la sicurezza di automobilisti e pedoni. AMG Energia ha già avviato la procedura per reperire i componenti necessari alla ricollocazione del sostegno, che sarà reinstallato una volta definita la pratica per il risarcimento del danno.