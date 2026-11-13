venerdì13 novembre 2026, 17:34
Sicurezza e periferie

Ballarò, il giorno dopo i funerali. Castiglia e Brancato: ''Le retate non bastano, servono risposte concrete''

I consiglieri della Prima Circoscrizione chiedono interventi sociali oltre alle operazioni di polizia. Nel mirino dell'Amministrazione comunale il mancato avvio di 41 attività nel mercato coperto, la regolarizzazione del mercato dell'usato e i tre milioni di euro annunciati contro la marginalità sociale.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:29
|
Attualità
Generata con IA

La maxi operazione di Polizia a Ballarò riaccende il confronto politico sulla sicurezza e sulle condizioni sociali del quartiere palermitano. I consiglieri della Prima Circoscrizione, Massimo Castiglia e Fabrizio Brancato, criticano l'Amministrazione Lagalla, chiedendo interventi concreti su lavoro, servizi e prevenzione della marginalità.

«Ci aspettavamo un esercito di assistenti sociali, psicologi ed educatori. E invece, ancora una volta, vediamo arrivare squadre di forze dell'ordine. Una presenza certamente benvenuta e necessaria, ma che da sola non costruisce il passo successivo: quello della prevenzione, delle opportunità e del riscatto sociale», dichiarano i due consiglieri.

Castiglia e Brancato precisano di non mettere in discussione il lavoro delle forze dell'ordine, ma contestano una gestione della sicurezza che, a loro giudizio, privilegia gli interventi straordinari senza affrontare le difficoltà quotidiane del quartiere.

«Non si può continuare a confondere la sicurezza con la repressione, né pensare che un quartiere possa essere governato attraverso operazioni straordinarie e ordinario abbandono», sottolineano.

Al centro delle critiche anche il mercato coperto di Ballarò. Secondo i consiglieri, da quattro anni e mezzo l'Amministrazione comunale terrebbe bloccato il percorso per l'apertura di 41 partite IVA e la formalizzazione del mercato dell'usato.

Si tratterebbe, evidenziano, di opportunità per favorire il lavoro regolare e l'emersione delle attività informali.

I due esponenti della Prima Circoscrizione denunciano inoltre le condizioni di pulizia del quartiere, giudicando fallimentare la raccolta differenziata e insufficienti i servizi destinati a residenti e commercianti.

Un altro punto riguarda i tre milioni di euro annunciati per contrastare la marginalità sociale a Ballarò e all'Albergheria. Castiglia e Brancato chiedono di rendere pubblici gli atti e chiarire quali somme siano state effettivamente investite.

«Dove sono i progetti, gli investimenti, le opportunità promesse, i tre milioni di euro annunciati per contrastare la marginalità sociale a Ballarò e all'Albergheria?», domandano.

Per i consiglieri, le priorità dovrebbero essere l'apertura del mercato coperto, la regolarizzazione di quello dell'usato e maggiori investimenti nelle associazioni del Terzo settore, negli educatori di strada, nella scuola, nella formazione e nel lavoro.

La critica si estende alla maggioranza politica che governa Comune, Regione e Stato, accusata dai due consiglieri di utilizzare il tema della sicurezza senza fornire risposte adeguate sulle opportunità economiche e sui servizi.

«La legalità non può essere uno slogan da utilizzare davanti alle telecamere e dimenticare quando bisogna firmare gli atti, sbloccare i progetti e assumersi responsabilità amministrative», affermano.

«Ballarò non ha bisogno di uno Stato che si faccia vedere soltanto quando deve reprimere. Ha bisogno di istituzioni che abbiano il coraggio di investire, mantenere gli impegni e restituire dignità al lavoro e alle persone», concludono Massimo Castiglia e Fabrizio Brancato.

 

Letto: 801 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Ballarò PalermoMassimo CastigliaFabrizio Brancatooperazione Polizia BallaròRoberto LagallaAlbergheriasicurezza Palermomarginalità socialePrima Circoscrizione

Leggi anche

Nomine comunali
AMG Energia, rinnovato il Cda: Francesco Scoma confermato presidente, Anna Cusimano vicepresidente
Verde urbano
Palermo, 1.700 nuovi alberi non bastano: Verde Futuro: ''Lagalla osi, servono centinaia di migliaia di nuovi alberi''
Emergenza solidarietà
Palermo, Missione Speranza e Carità a rischio pignoramenti: Zacco chiede l'intervento urgente del sindaco
Proteste dei residenti
Palermo, Luna Park a Piazzale Giotto: oltre 250 firme dei residenti, chiesto lo spostamento delle giostre
Ambiente e territorio
Verde urbano, Piemonte e Veneto investono e programmano: Verde Futuro denuncia i ritardi della Sicilia
Illuminazione pubblica
Palermo, AMG Energia completa la manutenzione di 173 pali della luce in via Roma: interventi anche a piazza San Domenico e villa Trabia
Allarme nelle scuole
Minacce di attentati nelle scuole italiane, nuovi allarmi ed evacuazioni: il CNDDU chiede un piano immediato a Valditara e Piantedosi
Emergenza nelle scuole
Allarme bomba nelle scuole italiane, minacce via email anche in Sicilia: la FLC CGIL: ''Sicurezza studenti e personale deve essere la priorità assoluta''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese
Sanità siciliana
ASP Palermo, Giambona chiede la stabilizzazione dei precari ex Covid: ''Non ci sono più scuse, bisogna assumere''
libri consigliati
''Il passo dell'anima'', Elena Guerriero torna con una nuova raccolta di poesie tra emozioni, cadute e rinascite
Verde urbano
Palermo, 1.700 nuovi alberi non bastano: Verde Futuro: ''Lagalla osi, servono centinaia di migliaia di nuovi alberi''
Proteste dei residenti
Palermo, Luna Park a Piazzale Giotto: oltre 250 firme dei residenti, chiesto lo spostamento delle giostre
Giovane talento palermitano
Palermo, Salvatore Cannizzaro campione del mondo di kickboxing a soli 8 anni: orgoglio del Villaggio Santa Rosalia
Allarme igienico-sanitario
Ballarò, rifiuti a pochi passi dai banchi alimentari: Comitati Civici Palermo denuncia l'emergenza e chiede l'intervento del Comune
Segnaletica mancante
Sparisce il segnale di divieto in via Elia Crisafulli: Comitati Civici Palermo lancia l'allarme sicurezza
funerale Ballarò
Palermo, corteo funebre tra Ballarò e via Maqueda, Lagalla: ''La città non può accettare simili comportamenti''
Inclusione scolastica
Palermo, assistenza agli studenti con disabilità: USB chiede l'assunzione diretta degli ASACOM, assemblea il 3 novembre
Giovane talento palermitano
Palermo, Salvatore Cannizzaro campione del mondo di kickboxing a soli 8 anni: orgoglio del Villaggio Santa Rosalia
oroscopo
L'oroscopo palermitano settimanale dal 2 all'8 novembre 2026
Maltempo a Palermo
Palermo, allerta gialla oggi 5 novembre: temporali in arrivo e rischio allagamenti in città

In Primo Piano

Proteste dei residenti
Proteste dei residenti
Palermo, Luna Park a Piazzale Giotto: oltre 250 firme dei residenti, chiesto lo spostamento delle giostre
Scontro politico
Scontro politico
Tram Palermo, Miceli attacca sui ritardi della tratta D: ''Autorizzazione dopo quattro anni, ma i fondi sono persi''
Verde urbano
Verde urbano
Palermo, 1.700 nuovi alberi non bastano: Verde Futuro: ''Lagalla osi, servono centinaia di migliaia di nuovi alberi''
Emergenza solidarietà
Emergenza solidarietà
Palermo, Missione Speranza e Carità a rischio pignoramenti: Zacco chiede l'intervento urgente del sindaco

La parola alla città

Barriere architettoniche
Barriere architettoniche
Scivolo per disabili sotto accusa in via Principe di Paternò: i Comitati Civici Palermo denunciano rischi per la sicurezza
Emergenza decoro urbano
Emergenza decoro urbano
Palermo, zona industriale di Brancaccio nel degrado: Federico denuncia l'abbandono e chiede interventi immediati
Protesta dei cittadini
Protesta dei cittadini
Strisce blu a Palermo, 3.000 firme contro la Zona G e catena umana di protesta: chiesta la sospensione dell'ordinanza

Appuntamenti

Grande jazz internazionale
Grande jazz internazionale
Catania Sea Jazz Festival, Scott Hamilton inaugura la rassegna al Teatro ABC: cinque concerti fino a marzo
Ultimo weekend
Ultimo weekend
Le Vie dei Tesori, gran finale a Palermo dal 13 al 15 novembre: luoghi segreti, musica e visite straordinarie
Musica barocca
Musica barocca
Palermo, l'Accademia del Ricercare in concerto a Santa Cita: omaggio a Händel e Telemann il 15 novembre

Opinioni a confronto

Mense scolastiche
Mense scolastiche
Mense scolastiche a Palermo: chi paga rispetta le regole, ma resta senza servizio. È normale?
di Vito Valenti
manutenzione strade Palermo
manutenzione strade Palermo
Palermo, strade a pezzi e manutenzione a intermittenza: asfaltare non basta per cambiare la città
di Vito Valenti
Oltre la cronaca
Oltre la cronaca
''Se lei sceglie un altro'': quando la fine di un amore diventa un'offesa da vendicare
di Vito Valenti
dimissioni Schifani
dimissioni Schifani
Schifani, dimissioni o resa dei conti? La Sicilia merita risposte
di Vito Valenti