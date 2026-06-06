mercoledì07 ottobre 2026, 00:10
piazzetta Padre Puglisi

Brancaccio, Federico denuncia il degrado in piazzetta Padre Puglisi: ''Valutare la chiusura della Casa Museo''

l presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico denuncia il degrado in piazzetta Beato Padre Pino Puglisi e chiede un intervento immediato delle istituzioni. Dopo gli atti vandalici contro le immagini di Papa Francesco, propone anche la chiusura temporanea della Casa Museo.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/06/2026 - 10:34
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Attualità
Centro Padre Nostro

Cresce la preoccupazione per le condizioni di degrado che interessano piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, luogo simbolo della memoria civile e religiosa di Palermo. A lanciare l’allarme è Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione, che torna a chiedere un confronto urgente con l’Amministrazione comunale e con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’area.

“Da oltre un mese sollecito un incontro con l’Amministrazione comunale e con tutte le parti competenti, coinvolgendo naturalmente anche il Centro Padre Nostro, per affrontare la grave situazione di degrado sociale che quotidianamente investe piazzetta Beato Padre Pino Puglisi”, afferma Federico.

Secondo il presidente della Circoscrizione, la situazione sarebbe diventata insostenibile per residenti, visitatori e pellegrini che quotidianamente frequentano il luogo del martirio del sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993.

“Ogni giorno siamo costretti ad assistere a comportamenti non rispettosi del luogo, un sito che rappresenta un santuario civile, un luogo di memoria che merita tutela e decoro. Ad oggi, però, nessuna risposta”, aggiunge.

Federico denuncia inoltre schiamazzi, corse in moto e biciclette e comportamenti ritenuti incompatibili con il valore simbolico della piazza.

“I residenti sono stanchi di subire: non possono nemmeno rimproverare i ragazzi che schiamazzano, corrono con moto e biciclette e attraversano la piazza davanti a pellegrini, fedeli, scolaresche e visitatori. Una situazione che mortifica la comunità e offende la memoria di Padre Pino Puglisi”, sottolinea.

Nel suo intervento, Federico si associa alle recenti denunce del presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale, che ha segnalato episodi di vandalismo e mancanza di rispetto nei confronti del luogo.

“Non posso che unirmi al grido d’allarme del presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale: assistiamo quotidianamente ad atteggiamenti vergognosi e imbarazzanti. Ho chiesto più volte di valutare l’istituzione di un presidio fisso di controllo, ma anche su questo fronte non è arrivato alcun riscontro”, afferma.

Particolarmente grave, secondo Federico, l’episodio verificatosi nei giorni scorsi con scritte offensive sulle immagini di Papa Francesco esposte nella piazza.

“L’ultimo episodio, poi, è indegno: qualcuno ha pensato bene di scarabocchiare e scrivere parolacce su Papa Francesco. Un gesto che supera ogni limite di civiltà e rispetto”, denuncia.

Per questo motivo il presidente della Seconda Circoscrizione lancia una proposta destinata a far discutere.

“Per tali ragioni, chiedo al presidente Artale di avviare la procedura di chiusura della Casa Museo, perché nelle condizioni attuali la sua apertura rappresenta una mortificazione del luogo e del sacrificio di Padre Pino Puglisi”, dichiara.

Federico conclude ribadendo la necessità di garantire tutela e rispetto a un luogo che rappresenta uno dei simboli più importanti dell’impegno antimafia della città.

“Questo posto non può essere ricordato solo il 15 settembre. Merita rispetto ogni giorno dell’anno”.

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Fonte: Comune di Palermo
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