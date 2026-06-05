mercoledì07 ottobre 2026, 00:10
Atto vandalico

Brancaccio, scritte offensive contro Papa Francesco sulla mostra dedicata a don Puglisi: la denuncia del Centro Padre Nostro

Imbrattate a Brancaccio le immagini della visita di Papa Francesco alla Casa del Beato Puglisi. Maurizio Artale denuncia l'accaduto e punta il dito contro famiglie, degrado educativo e indifferenza sociale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 09:29
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Attualità
Centro di Accoglienza Padre Nostro

Nuovo atto vandalico nel quartiere Brancaccio. Nella serata del 3 giugno sono state imbrattate con scritte offensive le immagini che ritraggono Papa Francesco durante la sua visita alla Casa del Beato Giuseppe Puglisi, all’interno della mostra permanente realizzata dal Centro di Accoglienza Padre Nostro.

L’esposizione, collocata nel luogo simbolo del martirio di don Pino Puglisi, rappresenta una testimonianza della visita del Pontefice nel quartiere palermitano e del suo incontro con operatori, volontari e familiari del sacerdote ucciso dalla mafia.

A denunciare l’accaduto è il presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro, Maurizio Artale, che esprime amarezza e indignazione per quanto avvenuto.

«La mostra permanente realizzata dal Centro di Accoglienza Padre Nostro e installata nel luogo del martirio del “piccolo” parroco di Brancaccio è e rimane una testimonianza storica dell’ossequiosa e gentile visita di Papa Francesco», afferma Artale.

Secondo quanto riferito, gli autori del gesto avrebbero scritto frasi offensive direttamente sulle fotografie del Pontefice. Un episodio che, secondo il presidente del Centro, evidenzia un problema più ampio legato all’educazione e al rispetto delle istituzioni e dei simboli civili e religiosi.

Artale sottolinea inoltre come l’area sia dotata di sistemi di videosorveglianza, ma denuncia una crescente percezione di impunità tra i responsabili di questi comportamenti.

«I figli di genitori ingrati non temono neanche le cinque telecamere che campeggiano nella piazza, perché tanto sanno che, anche se vengono ripresi, le Forze dell’Ordine non vogliono perdere tempo ad indagare per acciuffarli», dichiara.

Nel suo intervento, il presidente del Centro Padre Nostro lancia anche una riflessione sul ruolo educativo delle famiglie e sui rischi derivanti dalla tolleranza verso atteggiamenti che, se sottovalutati, possono trasformarsi in comportamenti sempre più gravi.

«Cari bambini, ingrati genitori, oggi iniziamo con oltraggiare un Papa, domani a depositare una bottiglia di benzina davanti a un negozio, dopo domani a sparare su una vetrata di un ristorante», afferma.

Parole dure che si trasformano in un appello alla città affinché non resti indifferente di fronte a episodi che colpiscono luoghi simbolo della memoria e della legalità.

«E tu cara Palermo non indignarti più, perché non sei più credibile», conclude Artale.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema del degrado urbano e sociale in alcuni quartieri della città, ma anche la necessità di tutelare i luoghi che custodiscono la memoria di figure simbolo come il Beato Giuseppe Puglisi e il ricordo della visita di Papa Francesco a Brancaccio.

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Fonte: Centro di Accoglienza Padre Nostro
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