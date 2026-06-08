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Rete gas sicura

Brancaccio, tubo del gas danneggiato durante i lavori del nuovo svincolo: intervento immediato di Amg Energia

Intervento urgente di Amg Energia nella zona del nuovo svincolo di Brancaccio dopo il danneggiamento di una tubazione di media pressione durante i lavori del cantiere. Nessun disservizio per i residenti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 17:44
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Attualità
AMG Energia

Intervento d’emergenza di Amg Energia nella zona del nuovo svincolo di Brancaccio, dove una tubazione di media pressione del gas è stata danneggiata durante i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura viaria.

L’episodio si è verificato nel tratto finale della bretella laterale di viale Regione Siciliana, in direzione Villabate, all’altezza del centro commerciale Forum. Secondo quanto reso noto dalla società partecipata del Comune, il tubo è stato accidentalmente forato da un picchetto utilizzato durante le attività di cantiere.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del pronto intervento gas e del settore media pressione di Amg Energia, supportati dall’impresa incaricata delle attività di manutenzione.

Le squadre hanno provveduto a mettere immediatamente in sicurezza l’area e a disalimentare il tratto di rete interessato dal danneggiamento, evitando rischi per la pubblica incolumità.

Durante le operazioni è stata temporaneamente chiusa al traffico la bretella laterale di viale Regione Siciliana, con l’assistenza dei Vigili del Fuoco, per consentire l’esecuzione delle attività in totale sicurezza.

Amg Energia ha precisato che la momentanea interruzione del tratto di tubazione non ha provocato alcun disagio ai residenti della zona, poiché l’erogazione del gas alle utenze è stata garantita attraverso percorsi alternativi della rete.

La direzione Manutenzione Reti Gas della società ha già programmato gli interventi necessari per il ripristino definitivo della tubazione, che saranno effettuati nei prossimi giorni.

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Fonte: AMG Energia
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