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Cantieri Cmc a Palermo, sindacati in allarme: ''No al taglio del personale, serve un tavolo in Prefettura''

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori impegnati nei cantieri Cmc del collettore emissario sud orientale e della rete fognaria di Cruillas. I sindacati chiedono un tavolo urgente in Prefettura e respingono ogni ipotesi di riduzione del personale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 11:56
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Attualità
Cgil Palermo

Continua lo stato di mobilitazione dei lavoratori impegnati nei cantieri Cmc del collettore emissario sud orientale di Palermo e della rete fognaria di Cruillas. A preoccupare sindacati e operai è il clima di forte incertezza che continua a gravare sul futuro delle opere, tra ritardi accumulati, lavori rallentati e il rischio di una riduzione dell’organico.

La protesta va avanti dalla scorsa settimana, dopo la decisione di ridurre il personale nel cantiere di Cruillas e il mancato rinnovo del contratto a quattro lavoratori. Una situazione che ha riacceso i timori sul completamento degli interventi infrastrutturali, fermi o a rilento da oltre otto mesi.

Ieri pomeriggio i lavoratori hanno organizzato un sit-in davanti alla sede del Commissario unico per la depurazione delle acque reflue, in via Ausonia, a Palermo, esponendo le bandiere di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil per chiedere garanzie sulla ripresa delle attività.

Una delegazione sindacale è stata ricevuta dal subcommissario Toto Cordaro che, raccogliendo le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei lavoratori, ha rinviato la discussione a un tavolo istituzionale da convocare in Prefettura, richiesto da tempo dalle organizzazioni sindacali.

L’incertezza riguarda tutte le opere palermitane affidate alla Cmc e alimenta il timore che possano trasformarsi in nuove incompiute, con conseguenze sia per i lavoratori sia per la città.

«Siamo sempre più preoccupati per il futuro di opere indispensabili per la città e quindi per le sorti dei lavoratori impegnati», dichiarano i segretari territoriali di Fillea, Filca e Feneal, Cosimo Lo Sciuto, Lorenzo Scalia e Salvatore Puleo.

«Il collettore emissario sud orientale è fermo da novembre scorso mentre il cantiere di Cruillas procede con forte rallentamento, creando disagi importanti ai residenti. Riconosciamo a Cmc il merito di avere garantito in questi mesi i livelli occupazionali, ma riteniamo fondamentale che venga presentato un piano industriale chiaro che confermi la volontà di completare le opere», aggiungono.

I sindacati chiedono quindi un confronto immediato con le istituzioni e ribadiscono la contrarietà a qualsiasi riduzione del personale.

«Confidiamo nella rapida convocazione di un tavolo in Prefettura per fare chiarezza sul futuro dei cantieri, garantire l’occupazione e assicurare il completamento di opere strategiche per Palermo», concludono i rappresentanti di Fillea, Filca e Feneal.

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Fonte: Cgil Palermo
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