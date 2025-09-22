CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:20
CERCA:
Carceri siciliani

Carceri siciliane in emergenza: sovraffollamento, violenze e telefoni cellulari nelle mani dei boss

Allarme del sindacato di polizia penitenziaria: nelle carceri siciliane sovraffollamento record, carenza di personale e violenze in aumento. Di Giacomo: ''Lo Stato ha perso il controllo, le mafie hanno campo libero''.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 22/09/2025 - 10:00
|
Attualità
Immagine di freepik

Situazione sempre più critica nelle carceri siciliane, dove sovraffollamento, violenze e traffici illeciti mettono a rischio sicurezza e legalità.

Secondo i dati del sindacato di polizia penitenziaria, nei 23 istituti siciliani si contano 7.063 detenuti, a fronte di strutture già al limite della capienza. Tra i casi più gravi:

  • Palermo Pagliarelli: 1.394 detenuti per una capienza di 1.165

  • Catania Piazza Lanza: 449 detenuti su 279 posti disponibili

  • Siracusa: 696 su 545

  • Gela: 84 su 48

Tra i reclusi figurano 1.039 stranieri, soprattutto tunisini (237), marocchini (88), egiziani (86), nigeriani (99) e rumeni (138).

Il personale penitenziario conta 3.711 agenti, numero giudicato insufficiente soprattutto a Palermo, Catania e Siracusa, dove la tensione è più alta.

Il report evidenzia un’escalation preoccupante:

  • 725 aggressioni e violenze contro agenti

  • numerosi episodi di rivolte, tentativi di fuga e risse

  • sequestri di droga in crescita con un aumento del +400%

  • ritrovamenti di cellulari in cella aumentati del +600%

A lanciare l’allarme è Aldo Di Giacomo di F.S.A. C.N.P.P.-S.PP., che denuncia:

“Le carceri siciliane sono le peggiori d’Europa, una polveriera pronta a esplodere. Lo Stato ha perso il controllo lasciando spazio alle mafie. I cellulari entrano con facilità e i boss continuano a gestire affari ed estorsioni dalle celle”.

Il sindacato segnala anche un fenomeno inedito: diversi giovani agenti, dopo pochi mesi dall’assunzione, hanno abbandonato il servizio; inoltre, molti posti messi a concorso restano scoperti per mancanza di candidati disponibili.

Una crisi che rischia di aggravarsi ulteriormente e che, secondo gli operatori del settore, necessita di risposte immediate sul piano del personale, della sicurezza e delle risorse.

Letto: 742 volte
Fonte: F.S.A. C.N.P.P.-S.PP.
  carceri Siciliaemergenza carceri sicilianesovraffollamento carceri Palermoviolenze carceri Siciliatelefoni cellulari detenutisindacato polizia penitenziariaPalermoSicilia

Leggi anche

immobile confiscato
Via Perrotta 21, consegnati i lavori: l'ex bene confiscato diventa centro per giovani a rischio
Pontile via Messina Marine
Pontile in legno via Messina Marine: dopo le denunce della Seconda Circoscrizione arrivano i primi interventi di messa in sicurezza
furto di cavi
Palermo, nuovo furto di cavi a Brancaccio: danneggiati gli impianti di illuminazione in via Pecoraino
atti vandalici
Palermo, vandalizzata la targa dedicata a Lia Pipitone in via Ammiraglio Rizzo: ''Non ci arrendiamo, la ripristineremo ancora''
Bullismo e suicidio
Bullismo e suicidio tra i giovani: numeri allarmanti e l'urgenza di introdurre la Comunicazione a partire dalle elementari
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
fuga di gas
Palermo, fuga di gas in vicolo Mori: intervento risolutivo di AMG Energia
raccolta differenziata
Palermo, al via la raccolta differenziata porta a porta ad Arenella/Vergine Maria e Montepellegrino
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto