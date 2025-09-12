Padre Pino Puglisi

Cisl Palermo Trapani ricorda Padre Pino Puglisi: ''Esempio di legalità e speranza per i giovani''

Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, in vista del 32° anniversario dell'uccisione di Padre Pino Puglisi, richiama il valore delle periferie e la necessità di rigenerazione urbana per contrastare la mafia.

«I nostri giovani hanno bisogno, oggi più che mai, di esempi come Padre Pino Puglisi e della sua capacità di opporsi alla mafia aiutando i ragazzi del suo quartiere, sempre con il sorriso e con la forza gentile di un uomo di Chiesa». Lo afferma Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, in vista del trentaduesimo anniversario della morte di Padre Pino Puglisi, che ricorre lunedì 15 settembre.

Badami sottolinea come il sacerdote, ucciso da Cosa Nostra nel 1993, abbia lasciato un’eredità viva e attuale: «Il suo impegno per il quartiere Brancaccio ci ricorda quanto siano fondamentali le periferie per rilanciare il futuro della città. Per don Pino, il primo dovere di tutti era rimboccarsi le maniche. Rigenerazione urbana, vivibilità e dignità delle zone periferiche con servizi adeguati sono condizioni fondamentali per interrompere l’isolamento sociale che alimenta la criminalità».

Per la leader sindacale, la lotta alla mafia passa da una presenza concreta dello Stato e della società civile: «Per contrastare la mafia bisogna esserci soprattutto dove essa cerca di rendersi attrattiva, offrendo risposte che i cittadini attendono dalle istituzioni».

Infine, Badami richiama le parole del sacerdote ucciso nel giorno del suo 56° compleanno: «Contro la violenza diffusa e contro la criminalità che sembra dominare interi quartieri, rispondiamo con la stessa determinazione che guidava le azioni di Padre Puglisi, imprimendo quel cambiamento culturale necessario per liberarci dalla mafia. Un passo alla volta, ogni giorno. Perché, diceva don Pino, ciò che importa è portare speranza e ricordare che tutti, anche pagando di persona, siamo i costruttori di un mondo nuovo».