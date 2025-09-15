CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:21
Padre Pino Puglisi

Commemorazione Padre Pino Puglisi, l'USIC Sicilia: ''Il suo esempio resta un faro nella lotta alla mafia''

Nel 32° anniversario della morte di Padre Pino Puglisi, l'USIC Sicilia ricorda il sacerdote di Brancaccio e tutte le vittime della mafia, rinnovando l'impegno per una società più giusta e sicura.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 15/09/2025 - 09:12
|
Attualità
USIC Sicilia

Nel 32° anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi, sacerdote di Brancaccio assassinato dalla mafia il 15 settembre 1993, l’USIC Sicilia – Unione Sindacale Italiana Carabinieri – si unisce al commosso ricordo di un uomo che con coraggio e determinazione ha incarnato il valore dell’impegno civile e cristiano contro la criminalità organizzata.

«Il suo sorriso, la sua voce e la sua azione quotidiana a fianco dei giovani restano un faro per chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte», sottolinea l’USIC.

Il sindacato ha voluto inoltre estendere il proprio omaggio a tutte le vittime innocenti di mafia: insegnanti, imprenditori, sindacalisti, giornalisti, sacerdoti e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il coraggio di denunciare o il desiderio di vivere onestamente.

«Nel nome di queste vittime – conclude l’USIC Sicilia – rinnoviamo il nostro impegno per una società più giusta, libera e sicura, nella convinzione che il sacrificio di chi ha detto no alla mafia non sarà mai vano».

Fonte: USIC Sicilia
