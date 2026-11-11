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Legalità e sicurezza

Corteo funebre a Ballarò, Aldo Penna: ''Quando la mafia sfila per Palermo, lo Stato non può restare a guardare''

Dopo il corteo funebre che ha attraversato via Maqueda tra motorini, petardi e fuochi d'artificio, Aldo Penna sollecita l'identificazione dei partecipanti a eventuali condotte illecite e accertamenti sulle presunte pressioni ai commercianti. ''Non bastano le condanne, lo Stato dimostri chi comanda davvero in questa città''.
di Aldo Penna
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 09:12
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Attualità
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Il funerale, di una persona condannata per tentato omicidio ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, non è stato soltanto un funerale. È diventato un'esibizione di potere: motorini, petardi, fuochi d'artificio e saracinesche abbassate lungo il percorso.

Una solidarietà che, secondo le denunce emerse, sarebbe stata chiesta e imposta ai commercianti. Non il rispetto spontaneo per un morto, ma la riaffermazione di una signoria mafiosa sul territorio.

E quel territorio non è una periferia dimenticata. Il corteo ha attraversato via Maqueda, il cuore di Palermo: le strade dove passeggiamo, dove si affacciano istituzioni civili e religiose, dove la presenza dello Stato dovrebbe essere più visibile e indiscutibile. Come a dire: qui comandiamo noi.

Le condanne sono arrivate da ogni parte: dall'arcivescovo Corrado Lorefice al sindaco Roberto Lagalla, dal presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici ai parlamentari. Tutti indignati. Ma l'indignazione non basta.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il corteo non sarebbe stato autorizzato. La legge consente al Questore di vietare che un trasporto funebre avvenga in forma solenne e di imporre cautele a tutela dell'ordine pubblico. Occorre chiarire perché, se quelle modalità erano prevedibili, questi poteri non siano stati usati.

Adesso, soprattutto, occorre identificare chi guidava i motorini che precedevano il feretro, senza casco e in piena area pedonale, muovendosi come le pattuglie di un ordine parallelo. Chi sono? Chi li ha organizzati? Quale messaggio volevano dare alla città?

Le forze dell'ordine dispongono di videosorveglianza e di strumenti investigativi capaci di ricostruire percorsi e identificare persone. Li usino, con la stessa solerzia con cui, durante le manifestazioni di protesta, vengono individuati ragazzi che diventano sospetti solo perché indossano una felpa nera.

La stessa attenzione va rivolta a quei giovani che, attraverso simili esibizioni, potrebbero prepararsi a entrare nei ranghi mafiosi, imparando che il prestigio criminale si conquista intimidendo e occupando il territorio. A loro va fatta capire una cosa elementare: il monopolio della forza appartiene allo Stato, non alla mafia.

Si accertino dunque i ruoli nell'organizzazione del corteo e nelle eventuali intimidazioni e, se emergono reati, si proceda senza esitazioni, anche con misure restrittive quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Non si tratta di criminalizzare un funerale, né di perseguire chi ha accompagnato un feretro. Si tratta di impedire che il lutto diventi uno strumento di intimidazione collettiva e che le strade della città si trasformino nel palcoscenico di una sovranità criminale.

La domanda è una sola: chi ha dimostrato, quel giorno, di avere il controllo del territorio? Lo Stato risponda. Non con altre dichiarazioni, ma con atti concreti.

Perché Palermo non può tornare a essere una città in cui i cittadini abbassano le saracinesche quando passa la mafia e le istituzioni alzano la voce soltanto quando il corteo è finito.

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