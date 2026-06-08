mercoledì07 ottobre 2026, 00:13
Vertenza Almaviva

Ex Almaviva, nuovo presidio davanti alla Regione: sindacati chiedono il tavolo regionale sulla vertenza

Nuovo presidio dei lavoratori ex Almaviva davanti alla Presidenza della Regione Siciliana. I sindacati chiedono l'immediata convocazione di un tavolo regionale e risposte concrete sui progetti di ricollocazione.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:11
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Attualità

Torna la mobilitazione dei lavoratori ex Almaviva. Domani, 9 giugno, alle ore 9.30, i dipendenti saranno nuovamente in presidio davanti alla sede della Presidenza della Regione Siciliana a Palermo per chiedere risposte sul futuro occupazionale del bacino coinvolto nella vertenza.

A comunicarlo sono le segreterie territoriali e regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfplc e Ugl Telecomunicazioni, che esprimono forte preoccupazione per l'assenza di riscontri alla richiesta di attivazione di un tavolo regionale dedicato alla crisi occupazionale.

Secondo le organizzazioni sindacali, la richiesta di convocazione era stata trasmessa alla Presidenza della Regione il 27 aprile e successivamente sollecitata il 6 maggio. Nonostante le rassicurazioni ricevute dal capo di gabinetto vicario Patrizia Valenti, ad oggi non sarebbe arrivata alcuna risposta ufficiale.

«Ancora nessuna risposta sulla convocazione di un tavolo regionale», denunciano i sindacati, spiegando che il presidio nasce dalla necessità di ottenere un confronto istituzionale che possa dare continuità al percorso già avviato per affrontare la vertenza.

Al centro delle richieste vi è il progetto di dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi, ritenuto una possibile soluzione per garantire la ricollocazione dell'intero bacino occupazionale degli ex lavoratori Almaviva.

«In questi ultimi mesi abbiamo più volte, e a vari livelli, sollecitato l’attivazione del processo di dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi al fine di garantire la rioccupazione dell’intero bacino», affermano Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfplc e Ugl Telecomunicazioni.

Le sigle sindacali sottolineano come il progetto sia sostenuto da risorse europee e nazionali e rappresenti una soluzione strutturale già adottata in altre realtà italiane per fronteggiare gli esuberi nel settore dei call center e dei servizi Crm Bpo.

«Non si comprendono le ragioni per cui un’opportunità progettuale, finanziata da risorse europee e nazionali e individuata come soluzione strutturale nel contenimento degli esuberi dell’intero settore dei call center, non venga attuata dalla Regione Siciliana così come già avviata in altre regioni in Italia», aggiungono i rappresentanti sindacali.

Un altro tema centrale riguarda il servizio 116-117, per il quale i sindacati accolgono positivamente il decreto assessoriale relativo all'implementazione della piattaforma tecnologica, pur chiedendo ulteriori garanzie.

In particolare, le organizzazioni sindacali chiedono che vengano definiti criteri chiari per il reclutamento prioritario del personale da impiegare nel servizio e che trovi piena applicazione l'emendamento inserito nella Finanziaria 2025 relativo all'utilizzo degli ex Almaviva per il supporto alle attività finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità.

La mobilitazione di domani punta quindi a mantenere alta l'attenzione sulla vertenza e a sollecitare un intervento concreto della Regione Siciliana per garantire prospettive occupazionali ai lavoratori coinvolti.

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Fonte: Cgil Palermo
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