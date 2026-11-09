lunedì09 novembre 2026, 13:58
Memoria e commemorazione

Gangi rende omaggio ai Caduti: cerimonia in Piazza del Popolo per l'Unità Nazionale e le Forze Armate

Autorità civili e militari riunite davanti al monumento ai Caduti per la deposizione di una corona d'alloro. Particolarmente emozionante il silenzio eseguito dal giovane trombettista Marco Caruso.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:24
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Attualità
Comune di Gangi

Un momento di raccoglimento e memoria per ricordare il sacrificio di quanti hanno contribuito alla libertà e all'unità del Paese. Sabato mattina, 7 novembre, Gangi ha celebrato la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità civili e militari.

La commemorazione si è svolta in Piazza del Popolo, davanti al monumento ai Caduti collocato sul balcone del Palazzo Municipale, dove è stata deposta una corona d'alloro.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Giuseppe Ferrarello, i componenti della giunta e del consiglio comunale, i Carabinieri della locale stazione e, per la Polizia Municipale, Antonio Sorrenti.

La deposizione della corona d'alloro è stata affidata agli agenti della Polizia Municipale Antonio Mocciaro e Carlo Cammarata, in segno di rispetto e riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Il silenzio del giovane trombettista Marco Caruso

Particolarmente significativo il momento del silenzio commemorativo, eseguito dal giovane trombettista Marco Caruso, che ha accompagnato con la sua interpretazione uno dei passaggi più solenni della cerimonia.

L'iniziativa ha rappresentato per la comunità di Gangi un'occasione per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale e rendere omaggio ai Caduti, rinnovando il valore della memoria storica e dell'unità nazionale.

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Fonte: Comune di Gangi
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