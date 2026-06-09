mercoledì07 ottobre 2026, 00:14
Vertenza AMAP

Interinali AMAP, sindacati in pressing sul Comune: ''Si assuma le proprie responsabilità''

Le segreterie nazionali e territoriali di Filctem Cgil e Nidil Cgil chiedono al Comune di Palermo di intervenire nella vertenza dei 26 lavoratori interinali di AMAP, mentre il 24 giugno è prevista l'udienza in Tribunale per i primi due contenziosi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 17:38
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Attualità

Si intensifica la vertenza dei 26 lavoratori interinali di AMAP che chiedono il reintegro in azienda. A pochi giorni dall'udienza fissata per il 24 giugno davanti al Tribunale del lavoro, le segreterie nazionali e territoriali di Filctem Cgil e Nidil Cgil sollecitano il Comune di Palermo, socio di maggioranza della partecipata, a intervenire sulla vicenda.

Secondo i sindacati, la questione richiede una scelta politica e non può essere affrontata esclusivamente sul piano giudiziario. Nei primi due procedimenti avviati dai lavoratori, il giudice avrebbe invitato le parti a individuare una soluzione conciliativa che preveda l'assunzione a tempo indeterminato.

«Il giudice chiede alla partecipata di procedere con una mediazione che preveda l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato. Una soluzione alla quale finora solo i sindacati hanno dato la loro disponibilità», affermano Ilvo Sorrentino, Calogero Guzzetta, Nino Musso, Davide Franceschin e Francesco Brugnone.

La vertenza riguarda attualmente due lavoratori con 19 e 21 mesi di servizio, ma interessa complessivamente 26 ex interinali. Tra questi vi sono dipendenti che hanno prestato attività lavorativa in AMAP per periodi fino a 42 mesi.

Dopo la manifestazione del 25 maggio davanti a Palazzo delle Aquile e il successivo incontro del 1° giugno con l'assessore al Bilancio Brigida Alaimo, i sindacati denunciano una scarsa conoscenza della vicenda da parte dell'amministrazione comunale.

«L’assessora al Bilancio, incredibilmente, non sapeva nulla di questa vertenza, partita dopo i licenziamenti di giugno 2025», sostengono i rappresentanti di Filctem Cgil e Nidil Cgil.

Secondo le organizzazioni sindacali, un'eventuale soccombenza di AMAP in sede giudiziaria potrebbe avere conseguenze economiche significative anche per il Comune di Palermo.

«Qualora l’AMAP dovesse soccombere, un’eventuale condanna all’assunzione dei 26 lavoratori inciderebbe non poco sul bilancio del Comune di Palermo e costituirebbe un significativo danno all’erario», evidenziano.

I sindacati criticano inoltre la gestione della vertenza da parte dell'azienda, contestando il parere legale presentato durante l'ultima riunione e ritenuto eccessivamente rassicurante rispetto ai rischi connessi al contenzioso.

«AMAP ha presentato un parere legale sul rischio di soccombenza che ribadiva l’inammissibilità della richiesta di assunzione dei lavoratori, minimizzando così il rischio», spiegano.

Al centro delle contestazioni vi è anche l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, accusata di non avere ancora assunto una posizione chiara nonostante le richieste e la documentazione trasmessa dai sindacati.

«Il Comune si assuma le sue responsabilità. Continuiamo a registrare pressappochismo e incompetenza», dichiarano i segretari nazionali e territoriali di Filctem Cgil e Nidil Cgil.

La prossima tappa della vertenza sarà dunque l'udienza del 24 giugno, dalla quale i lavoratori e le organizzazioni sindacali attendono sviluppi concreti sul futuro occupazionale degli ex interinali della partecipata comunale.

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Fonte: Cgil Palermo
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