mercoledì07 ottobre 2026, 00:14
Intimidazioni

Intimidazione alla pizzeria Ulisse, Valentina Chinnici: ''Non lasciamo soli i commercianti che resistono alla criminalità''

La deputata regionale e vicesegretaria del Partito Democratico Sicilia Valentina Chinnici esprime vicinanza ai titolari della pizzeria Ulisse di Tommaso Natale, colpita da un nuovo episodio intimidatorio a poche settimane dal precedente attentato.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 12:07
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Attualità

Nuova manifestazione di solidarietà nei confronti della pizzeria Ulisse di Tommaso Natale, presa di mira per la seconda volta nel giro di poche settimane da un episodio intimidatorio. A intervenire è Valentina Chinnici, deputata all'Assemblea Regionale Siciliana e vicesegretaria regionale del Partito Democratico Sicilia, che esprime vicinanza ai titolari dell'attività commerciale.

Secondo quanto riferito, dopo il lancio di una bottiglia incendiaria avvenuto circa un mese fa, nella notte ignoti hanno nuovamente appiccato il fuoco davanti all'ingresso del locale situato in piazza Rossi.

«Esprimo tutta la mia vicinanza e il mio pieno sostegno ai titolari della Pizzeria "Ulisse" di piazza Rossi, a Tommaso Natale, nuovamente presi di mira da vili atti intimidatori», dichiara Valentina Chinnici.

La parlamentare regionale sottolinea la gravità dell'accaduto e le conseguenze che simili episodi producono su chi quotidianamente porta avanti la propria attività lavorativa.

«Dopo la bottiglia incendiaria di un mese fa, la scorsa notte ignoti hanno appiccato il fuoco davanti all’ingresso del locale. Un gesto grave, che getta nello sconforto e nell’esasperazione chi ogni giorno con onestà e fatica porta avanti un’attività lavorativa», afferma.

Per la vicesegretaria del PD Sicilia, è fondamentale che istituzioni e comunità facciano sentire concretamente la propria presenza accanto agli imprenditori vittime di intimidazioni.

«Non possiamo e non dobbiamo lasciare soli questi imprenditori coraggiosi. La loro esasperazione è il grido di un intero territorio che chiede giustizia e presenza dello Stato», sottolinea Chinnici.

L'esponente democratica assicura il sostegno del partito e ribadisce la necessità di garantire condizioni di sicurezza a chi investe e crea occupazione sul territorio.

«Saremo al loro fianco, con iniziative concrete e sostegno morale, finché non potranno tornare a lavorare con la serenità che meritano. È inaccettabile che chi crea lavoro e offre un servizio debba vivere nel terrore», aggiunge.

Secondo Valentina Chinnici, l'episodio che ha colpito la pizzeria Ulisse non può essere considerato un fatto isolato, ma deve essere inserito nel più ampio contesto della lotta alla criminalità organizzata e diffusa.

«Dobbiamo liberarci una volta per tutte dal cancro della criminalità organizzata e diffusa, che soffoca le energie migliori della nostra terra», dichiara la deputata regionale.

La richiesta è quella di un impegno costante da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni per individuare i responsabili e rafforzare la presenza dello Stato nei territori maggiormente esposti a fenomeni intimidatori.

«Ogni atto intimidatorio è un attacco alla libertà d’impresa e alla dignità della comunità. Chiediamo alle forze dell’ordine il massimo impegno per individuare i responsabili e alle istituzioni locali un presidio costante di legalità», conclude Valentina Chinnici.

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