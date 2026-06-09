Intimidazioni

Intimidazioni ai commercianti, Lagalla: ''Serve una risposta straordinaria dello Stato''

Il sindaco Roberto Lagalla interviene dopo i recenti episodi che hanno colpito attività commerciali tra Palermo e la fascia costiera occidentale, chiedendo una risposta forte dello Stato contro ogni forma di intimidazione.

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Preoccupazione e richiesta di un intervento immediato da parte delle istituzioni dopo i recenti episodi intimidatori che hanno colpito diverse attività commerciali tra Palermo, Sferracavallo, Vergine Maria, Capaci e Isola delle Femmine. A intervenire è il sindaco Roberto Lagalla, che esprime solidarietà agli imprenditori e ai lavoratori coinvolti, sollecitando una risposta concreta contro ogni forma di violenza e pressione criminale.

Tra gli episodi più recenti figurano quelli che hanno interessato la pizzeria Ulisse e un chiosco nella borgata marinara di Vergine Maria, inseriti in un quadro che l'amministrazione comunale considera particolarmente preoccupante.

«Le nuove intimidazioni che hanno colpito attività commerciali della nostra città, dalla pizzeria "Ulisse" al chiosco di Vergine Maria, fino ai numerosi episodi registrati nelle ultime settimane tra Sferracavallo, Isola delle Femmine e Capaci, impongono una riflessione seria e una risposta immediata», dichiara Roberto Lagalla.

Il sindaco ha rivolto un messaggio di vicinanza ai titolari delle attività colpite, sottolineando il ruolo fondamentale che commercianti e imprenditori svolgono per l'economia e il tessuto sociale del territorio.

«Esprimo la mia più sincera solidarietà ai commercianti, agli imprenditori e ai lavoratori che stanno subendo atti vigliacchi e inaccettabili. Palermo è al loro fianco e non lascerà soli coloro che ogni giorno investono, creano occupazione e contribuiscono alla crescita economica e sociale del territorio», afferma Lagalla.

Secondo il primo cittadino, tuttavia, le manifestazioni di solidarietà non sono più sufficienti di fronte al ripetersi di episodi che rischiano di generare un clima di paura e sfiducia.

«Ma oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che la solidarietà, da sola, non basta più», sottolinea il sindaco.

Lagalla evidenzia come la frequenza degli episodi registrati nelle ultime settimane richieda una risposta istituzionale più incisiva e coordinata.

«Non possiamo limitarci a commentare ogni nuovo episodio con parole di vicinanza per poi assistere, pochi giorni dopo, a un'altra intimidazione, a un altro incendio, a un altro segnale di violenza rivolto contro chi lavora onestamente», aggiunge.

Per il sindaco è necessario attivare strumenti straordinari di contrasto e prevenzione, coinvolgendo tutte le istituzioni competenti.

«Per questo è necessario un intervento straordinario dello Stato. Palermo è una città che ha saputo ribellarsi alla mafia e alla cultura dell'intimidazione. Non permetteremo che chi pensa di poter condizionare la vita economica e sociale della nostra comunità trovi spazio o consenso», dichiara Roberto Lagalla.

Il primo cittadino conclude ribadendo il sostegno dell'amministrazione comunale agli operatori economici colpiti e riaffermando la volontà della città di non arretrare davanti a minacce e intimidazioni.

«Ai commercianti colpiti rinnovo la vicinanza dell'amministrazione comunale. A chi tenta di seminare paura diciamo con chiarezza che Palermo non arretra e che lo Stato deve dimostrare, con i fatti, di essere più forte di qualsiasi minaccia», conclude Lagalla.