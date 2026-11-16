Legalità e istituzioni

Mattarella a Palermo per la Giornata contro la criminalità, Lagalla: ''Non bisogna mai abbassare la guardia sulle mafie''

Il sindaco Roberto Lagalla partecipa alla celebrazione al Palazzo di Giustizia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ''La lotta alla criminalità organizzata richiede impegno quotidiano e responsabilità condivisa''.

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Palermo torna al centro del confronto sulla lotta alla criminalità organizzata con la celebrazione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta a ogni forma di criminalità, ospitata al Palazzo di Giustizia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha sottolineato il valore simbolico della scelta del capoluogo siciliano, richiamando il ruolo della città nella storia del contrasto alle mafie e il sacrificio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

«È particolarmente significativo che la Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta a ogni forma di criminalità si celebri a Palermo, la città dove tutto è iniziato e da cui è partito un cambiamento profondo nel contrasto alla criminalità organizzata, sul piano giudiziario, istituzionale e culturale», ha dichiarato Lagalla.

Il ruolo di Palermo nella lotta alle mafie

Il primo cittadino ha ricordato come Palermo, attraverso il lavoro delle istituzioni e il sacrificio di uomini simbolo della lotta alla mafia, abbia contribuito a costruire nuovi strumenti e una diversa consapevolezza nel contrasto alla criminalità organizzata.

«Una città che, anche grazie al sacrificio di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha contribuito a tracciare una nuova strada nella lotta alle mafie, diventando un punto di riferimento per la cooperazione internazionale», ha evidenziato il sindaco.

La presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla celebrazione rappresenta un momento istituzionale significativo per Palermo e per il suo impegno nella promozione della legalità.

Lagalla: ''Non bisogna mai abbassare la guardia''

Nel suo intervento, Roberto Lagalla ha ribadito che il contrasto alla criminalità organizzata resta una responsabilità costante delle istituzioni e della società.

«Siamo consapevoli che il percorso è ancora lungo e che non bisogna mai abbassare la guardia. La lotta alla criminalità organizzata richiede impegno quotidiano, determinazione e una responsabilità condivisa».

Il sindaco ha infine confermato la disponibilità dell'Amministrazione comunale di Palermo a proseguire la collaborazione con la magistratura, le forze dell'ordine e le altre istituzioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto alle mafie.

«In questo cammino l'Amministrazione comunale continuerà a garantire la propria piena collaborazione con tutte le istituzioni, la magistratura e le forze dell'ordine, nella convinzione che legalità, giustizia e cultura della responsabilità siano i pilastri su cui costruire una Palermo e una società sempre più libere dalle mafie», ha concluso Lagalla.

Letto: 1042 volte Fonte: Comune di Palermo