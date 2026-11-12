Allarme nelle scuole

Minacce di attentati nelle scuole italiane, nuovi allarmi ed evacuazioni: il CNDDU chiede un piano immediato a Valditara e Piantedosi

Dopo le comunicazioni intimidatorie inviate a circa 6.300 istituti e le nuove segnalazioni del 12 novembre, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani sollecita referenti operativi nelle prefetture, istruzioni uniformi entro 24 ore e verifiche nazionali entro 48 ore.

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime ferma indignazione per la nuova ondata di minacce di attentati che, nella mattinata del 12 novembre 2026, ha nuovamente interessato istituti scolastici italiani, con segnalazioni dal Veneto alla Liguria, dall'Umbria al Lazio fino alla Sicilia. Dopo le comunicazioni intimidatorie recapitate il giorno precedente a circa 6.300 scuole, delle quali soltanto una parte è stata evacuata, ulteriori messaggi attribuiti al medesimo sedicente mittente hanno determinato nuovi accertamenti delle forze dell'ordine e, in alcuni casi, ulteriori evacuazioni. Il numero definitivo degli istituti interessati nella giornata odierna resta da accertare.

La reiterazione delle minacce nell'arco di ventiquattr'ore rappresenta un aggravamento della vicenda che non può essere affrontato come una successione di episodi indipendenti. Il dato più inquietante è la possibilità di condizionare, attraverso comunicazioni anonime, il funzionamento di un servizio pubblico essenziale, sfruttando la necessità di adottare misure precauzionali quando sono coinvolti minori. L'assenza di riscontri sulla presenza di esplosivi non elimina la gravità delle intimidazioni, né cancella le conseguenze già prodotte sull'organizzazione scolastica e sulla vita delle famiglie.

Il CNDDU considera particolarmente grave che la ripetizione di simili episodi esponga i dirigenti scolastici alla responsabilità di assumere decisioni urgenti sulla base di informazioni incomplete. Non è accettabile che la gestione di minacce diffuse contemporaneamente in territori differenti dipenda da valutazioni isolate, mentre gli elementi necessari a comprenderne la portata complessiva sono nella disponibilità delle autorità competenti. La somiglianza dei messaggi non autorizza attribuzioni investigative premature, ma impone una risposta organizzativa adeguata alla dimensione nazionale del fenomeno.

Il CNDDU prende atto delle iniziative governative per definire criteri comuni di gestione degli allarmi, ma ritiene che l'urgenza non consenta di subordinare la risposta alla costruzione di nuove piattaforme informatiche o strutture amministrative. Gli strumenti per intervenire esistono già: prefetture, questure, forze dell'ordine, uffici scolastici regionali e canali istituzionali di comunicazione. È necessario utilizzarli attraverso una procedura immediata, uniforme e formalmente condivisa, evitando ulteriori sovrapposizioni di competenze.

Il CNDDU chiede pertanto al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di disporre, già nella giornata odierna, l'individuazione presso ogni prefettura di un referente operativo incaricato del raccordo con le istituzioni scolastiche. Gli uffici scolastici territoriali dovranno comunicare tempestivamente ai dirigenti i recapiti istituzionali da utilizzare per le segnalazioni, prevedendo un canale alternativo in caso di mancata risposta. Ogni nuova comunicazione intimidatoria dovrà essere trasmessa senza ritardo alle autorità competenti, conservandone il contenuto originale e gli elementi tecnici utili agli accertamenti, senza ulteriori inoltri indiscriminati.

Nelle successive ventiquattr'ore dovrà essere resa disponibile una scheda operativa nazionale di immediata applicazione, limitata alle informazioni indispensabili: modalità di segnalazione, referente da contattare, procedure di raccordo con le forze dell'ordine e comunicazioni da rivolgere alle famiglie. Le autorità di pubblica sicurezza dovranno poter confrontare le nuove segnalazioni con quelle già ricevute, utilizzando i sistemi informativi esistenti, affinché i dirigenti ottengano indicazioni fondate su una valutazione complessiva e non sulla sola lettura del messaggio ricevuto. Resta imprescindibile la possibilità di adottare immediatamente le misure di protezione necessarie quando emergano elementi concreti di pericolo.

Entro quarantotto ore il CNDDU chiede inoltre una prima verifica nazionale sull'effettiva attivazione dei collegamenti territoriali, per individuare tempestivamente eventuali istituti privi di riferimenti operativi o di indicazioni sufficientemente chiare. Non servono nuovi adempimenti burocratici per le scuole: la raccolta delle informazioni deve avvenire attraverso le strutture amministrative e di sicurezza già competenti, senza sottrarre ulteriori risorse al personale scolastico.

Particolare attenzione deve essere riservata alla comunicazione pubblica. Ogni istituto dovrebbe disporre di un modello di avviso preventivamente concordato con le autorità territoriali, da adattare alle circostanze effettivamente accertate, per informare le famiglie senza diffondere interpretazioni investigative, notizie non verificate o indicazioni contrastanti. La gestione dell'emergenza non può essere ulteriormente complicata dalla circolazione incontrollata di messaggi sui canali informali.

Il CNDDU chiede infine che, entro sette giorni, il ministro Valditara renda noto un primo resoconto sull'attuazione delle misure, indicando quante strutture territoriali abbiano individuato i referenti, se tutti gli istituti abbiano ricevuto le istruzioni e quali criticità restino irrisolte. Non si tratta di rendere pubblici dati sensibili o informazioni riservate alle indagini, ma di verificare che la risposta annunciata abbia raggiunto concretamente le scuole.

Dopo due giornate consecutive di intimidazioni, il CNDDU considera inaccettabile che il peso dell'incertezza continui a ricadere prevalentemente sui dirigenti scolastici, chiamati a decidere in pochi minuti senza disporre necessariamente di un quadro informativo completo. Le rassicurazioni sulla scarsa attendibilità delle minacce non possono sostituire istruzioni operative tempestive, così come il timore di evacuazioni indiscriminate non può giustificare valutazioni superficiali.

Il CNDDU chiede ai ministri Valditara e Piantedosi un provvedimento organizzativo immediato, utilizzando le competenze e le strutture già disponibili, senza attendere finanziamenti aggiuntivi o riforme future. Entro la prossima apertura degli istituti, ogni dirigente deve sapere quale autorità contattare, attraverso quale canale e come ottenere una valutazione qualificata della segnalazione. Il Coordinamento ritiene che questo sia il primo risultato concreto da pretendere e sul quale misurare la responsabilità dell'amministrazione centrale. Se domani una nuova minaccia dovesse raggiungere le scuole, non sarebbe ammissibile che un dirigente si trovasse ancora a dover scegliere tra evacuare e proseguire le lezioni senza un raccordo immediato con chi dispone delle informazioni necessarie. Una terza giornata di incertezza organizzativa, dopo quanto già accaduto, non potrebbe più essere considerata una semplice difficoltà imprevista.