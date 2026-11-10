martedì10 novembre 2026, 18:51
Ambiente e memoria

Mondello, 36 alberi dedicati alle vittime della mafia: targhe sui ficus dell'Alberata per difendere verde e memoria

Mercoledì 11 novembre alle 16, in viale Margherita di Savoia, l'iniziativa di Verde Futuro per ricordare le vittime della mafia e sensibilizzare sulla tutela dell'Alberata storica. Prevista anche una raccolta firme per chiedere alla Soprintendenza il riconoscimento di notevole interesse pubblico.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 10/11/2026 - 09:59
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Attualità
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Un albero è vita: cresce lento, dà ombra a chi passa, resiste a decenni di vento e di storia. Per questo mercoledì, sui ficus dell'Alberata di Mondello, appenderemo i nomi di chi ha dato la vita contro la mafia.

Saranno trentasei nomi, quanti gli alberi storici che questa Alberata ha già perso: dei 247 registrati dal censimento comunale del 2014, 36 risultano abbattuti secondo il conteggio fatto sul posto da Verde Futuro. Ogni targa è un abbraccio, e insieme una promessa.

«Trentasei alberi sono già caduti, spesso senza un pericolo reale e senza spiegazioni», dice Aldo Penna, promotore di Verde Futuro. «Abbiamo scelto di affidare quelli rimasti alla memoria di chi non si è piegato. Chi vorrà abbattere uno di questi alberi dovrà guardare negli occhi quel nome. Palermo ha già perso troppo: non permetteremo che si cancellino anche la sua ombra e la sua memoria».

Sul posto saranno raccolte le firme per la petizione che chiede alla Soprintendenza di dichiarare l'Alberata di notevole interesse pubblico.

Appuntamento: mercoledì 11 novembre, ore 16, bar Alba Beach, viale Margherita di Savoia 2d, Mondello (ultimo bar sulla destra, poco prima di Valdesi). Le targhe verranno affisse sul posto.

I nomi
Peppino Impastato (1978) · Boris Giuliano, Mario Francese, Michele Reina, Cesare Terranova, Lenin Mancuso (1979) · Piersanti Mattarella, Emanuele Basile, Gaetano Costa (1980) · Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Carlo Alberto dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, Paolo Giaccone, Calogero Zucchetto (1982) · Rocco Chinnici, Mario D'Aleo (1983) · Beppe Montana, Ninni Cassarà, Roberto Antiochia (1985) · Natale Mondo (1988) · Libero Grassi (1991) · Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina (1992) · don Pino Puglisi (1993) · Giuseppe Di Matteo (1996)

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Fonte: Verde Futuro
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