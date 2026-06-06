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Sicurezza sul lavoro

Morti sul lavoro 2026, Sicilia tra le regioni più a rischio: 22 vittime e allarme sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel primo quadrimestre del 2026 diminuiscono le vittime sul lavoro in Italia rispetto allo scorso anno, ma la Sicilia resta tra le regioni con il più alto indice di rischio. Preoccupano i dati sui lavoratori stranieri e l'aumento delle denunce di infortunio.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/06/2026 - 10:29
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Attualità
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Cala il numero delle vittime sul lavoro in Italia nei primi quattro mesi del 2026, ma l’emergenza sicurezza resta tutt’altro che risolta. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, che registra 278 morti complessive tra gennaio e aprile, con una diminuzione del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le vittime in occasione di lavoro sono state 196, mentre 82 persone hanno perso la vita negli incidenti in itinere, ossia durante il tragitto casa-lavoro.

“Anche nel primo quadrimestre dell’anno si conferma una riduzione del numero di morti sul lavoro, ma con una tendenza molto inferiore rispetto alla rilevazione del mese precedente. Un segnale che dimostra quanto il percorso per superare questa emergenza sia ancora lungo e complesso”, commenta Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega.

Secondo Rossato, i dati impongono un rafforzamento delle attività di prevenzione, formazione e controllo nei comparti più esposti al rischio. “Occorre investire nella prevenzione e nella formazione, così come è indispensabile poter contare su un maggior numero di controlli nei settori più esposti al rischio di infortuni”, sottolinea.

Particolarmente preoccupante la situazione della Sicilia, che si conferma in zona rossa insieme a Liguria, Veneto, Puglia e Campania. La classificazione è basata sull’incidenza degli infortuni mortali rispetto alla media nazionale, fissata a 8,1 decessi ogni milione di occupati.

Sul fronte dei numeri assoluti, la Sicilia registra 22 vittime in occasione di lavoro, risultando tra le regioni più colpite dopo Lombardia e Veneto.

L’analisi evidenzia inoltre come i lavoratori stranieri continuino a essere la categoria più esposta. Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati 77 i lavoratori stranieri deceduti, di cui 53 durante l’attività lavorativa. Il rischio di morte per questa categoria supera di oltre tre volte quello registrato tra i lavoratori italiani.

“Non va dimenticata la drammatica situazione dei lavoratori stranieri che continuano a registrare un rischio di morte più che triplo rispetto ai colleghi italiani”, evidenzia Rossato.

Tra i settori maggiormente interessati dagli infortuni mortali figurano le Costruzioni, il comparto Trasporti e Magazzinaggio e le Attività Manifatturiere, confermando criticità ormai strutturali nei comparti produttivi più esposti.

L’Osservatorio segnala inoltre che la fascia di età più vulnerabile resta quella degli over 65, che registra il più elevato indice di incidenza. In termini assoluti, invece, il maggior numero di vittime si concentra tra i lavoratori di età compresa tra 55 e 64 anni.

A preoccupare è anche il dato relativo alle denunce di infortunio, che nei primi quattro mesi del 2026 hanno raggiunto quota 204.573, facendo segnare un incremento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per gli esperti, il calo delle vittime non può quindi essere interpretato come un segnale di superamento dell’emergenza. La sicurezza sul lavoro continua a rappresentare una delle principali sfide per il Paese, soprattutto nelle regioni con i più elevati livelli di rischio come la Sicilia.

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Fonte: Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega
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