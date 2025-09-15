Padre Pino Puglisi

Padre Pino Puglisi, il prete che sfidò la mafia con il sorriso

La storia di Padre Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993, simbolo di fede, coraggio e legalità.

Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno, veniva assassinato a Palermo Padre Pino Puglisi, sacerdote del quartiere Brancaccio. La sua morte non fu quella di un uomo comune, ma il martirio di chi, con semplicità e sorriso, aveva scelto di opporsi alla violenza e al dominio mafioso non con le armi, ma con il Vangelo e con l’educazione.

Nato a Palermo nel 1937, Giuseppe Puglisi – per tutti “Padre Pino” – cresce in un contesto povero e segnato da forti disuguaglianze sociali. Ordinato sacerdote nel 1960, svolge il suo ministero in diverse parrocchie della diocesi, distinguendosi sempre per l’attenzione ai giovani, agli ultimi e a chi vive ai margini.

La sua missione pastorale è guidata da un’idea precisa: il cambiamento della società parte dall’educazione e dal riscatto delle coscienze.

Nel 1990 viene nominato parroco di San Gaetano, nel quartiere Brancaccio, un territorio soffocato dalla mafia e privo di servizi essenziali: scuole, centri sociali, spazi per i bambini. Qui Padre Puglisi avvia attività educative, doposcuola, oratori, associazioni per dare ai giovani alternative alla strada e al reclutamento mafioso.

Il suo stile è semplice ma incisivo: non alza mai la voce, ma mostra con i fatti che un futuro diverso è possibile. E proprio questo, più di ogni denuncia, minaccia il potere dei boss.

La sera del 15 settembre 1993, davanti alla sua casa, due sicari della mafia lo uccidono con un colpo di pistola alla testa. Secondo i testimoni, Padre Puglisi li accoglie con un sorriso e dice: «Me lo aspettavo». La sua morte scuote Palermo e l’Italia intera, mettendo in luce quanto fosse scomodo quel parroco che aveva scelto la via della legalità e dell’amore evangelico.

Il 25 maggio 2013, a Palermo, Padre Pino Puglisi è proclamato Beato martire da Papa Francesco. La Chiesa riconosce in lui il sacrificio di chi ha donato la vita per difendere la dignità umana e la fede, opponendosi a un sistema di violenza e sopraffazione.

Oggi la sua figura è simbolo di coraggio civile e testimonianza cristiana, modello per chiunque voglia impegnarsi nella lotta contro l’illegalità e nell’educazione delle nuove generazioni.

Padre Puglisi continua a vivere nel ricordo dei suoi ragazzi, nelle associazioni che portano avanti i suoi progetti e nella memoria collettiva di Palermo e dell’Italia. La sua lezione è chiara: la mafia si combatte con la cultura, l’educazione e il coraggio di non voltarsi dall’altra parte.

Il suo sorriso, ancora oggi, è l’immagine più forte di una fede capace di vincere la paura.