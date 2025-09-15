CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:21
CERCA:
Padre Pino Puglisi

Padre Pino Puglisi, il prete che sfidò la mafia con il sorriso

La storia di Padre Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993, simbolo di fede, coraggio e legalità.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 15/09/2025 - 08:56
|
Attualità

Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno, veniva assassinato a Palermo Padre Pino Puglisi, sacerdote del quartiere Brancaccio. La sua morte non fu quella di un uomo comune, ma il martirio di chi, con semplicità e sorriso, aveva scelto di opporsi alla violenza e al dominio mafioso non con le armi, ma con il Vangelo e con l’educazione.

Nato a Palermo nel 1937, Giuseppe Puglisi – per tutti “Padre Pino” – cresce in un contesto povero e segnato da forti disuguaglianze sociali. Ordinato sacerdote nel 1960, svolge il suo ministero in diverse parrocchie della diocesi, distinguendosi sempre per l’attenzione ai giovani, agli ultimi e a chi vive ai margini.

La sua missione pastorale è guidata da un’idea precisa: il cambiamento della società parte dall’educazione e dal riscatto delle coscienze.

Nel 1990 viene nominato parroco di San Gaetano, nel quartiere Brancaccio, un territorio soffocato dalla mafia e privo di servizi essenziali: scuole, centri sociali, spazi per i bambini. Qui Padre Puglisi avvia attività educative, doposcuola, oratori, associazioni per dare ai giovani alternative alla strada e al reclutamento mafioso.

Il suo stile è semplice ma incisivo: non alza mai la voce, ma mostra con i fatti che un futuro diverso è possibile. E proprio questo, più di ogni denuncia, minaccia il potere dei boss.

La sera del 15 settembre 1993, davanti alla sua casa, due sicari della mafia lo uccidono con un colpo di pistola alla testa. Secondo i testimoni, Padre Puglisi li accoglie con un sorriso e dice: «Me lo aspettavo». La sua morte scuote Palermo e l’Italia intera, mettendo in luce quanto fosse scomodo quel parroco che aveva scelto la via della legalità e dell’amore evangelico.

Il 25 maggio 2013, a Palermo, Padre Pino Puglisi è proclamato Beato martire da Papa Francesco. La Chiesa riconosce in lui il sacrificio di chi ha donato la vita per difendere la dignità umana e la fede, opponendosi a un sistema di violenza e sopraffazione.

Oggi la sua figura è simbolo di coraggio civile e testimonianza cristiana, modello per chiunque voglia impegnarsi nella lotta contro l’illegalità e nell’educazione delle nuove generazioni.

Padre Puglisi continua a vivere nel ricordo dei suoi ragazzi, nelle associazioni che portano avanti i suoi progetti e nella memoria collettiva di Palermo e dell’Italia. La sua lezione è chiara: la mafia si combatte con la cultura, l’educazione e il coraggio di non voltarsi dall’altra parte.

Il suo sorriso, ancora oggi, è l’immagine più forte di una fede capace di vincere la paura.

Letto: 1120 volte
  Padre Pino PuglisiBrancacciomafiaPalermosacerdote antimafiaBeato Puglisi15 settembre 1993parroco Palermomartire della mafia

Leggi anche

immobile confiscato
Via Perrotta 21, consegnati i lavori: l'ex bene confiscato diventa centro per giovani a rischio
Pontile via Messina Marine
Pontile in legno via Messina Marine: dopo le denunce della Seconda Circoscrizione arrivano i primi interventi di messa in sicurezza
furto di cavi
Palermo, nuovo furto di cavi a Brancaccio: danneggiati gli impianti di illuminazione in via Pecoraino
atti vandalici
Palermo, vandalizzata la targa dedicata a Lia Pipitone in via Ammiraglio Rizzo: ''Non ci arrendiamo, la ripristineremo ancora''
Bullismo e suicidio
Bullismo e suicidio tra i giovani: numeri allarmanti e l'urgenza di introdurre la Comunicazione a partire dalle elementari
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
fuga di gas
Palermo, fuga di gas in vicolo Mori: intervento risolutivo di AMG Energia
raccolta differenziata
Palermo, al via la raccolta differenziata porta a porta ad Arenella/Vergine Maria e Montepellegrino
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto