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Verde urbano

Palermo, 1.700 nuovi alberi non bastano: Verde Futuro: ''Lagalla osi, servono centinaia di migliaia di nuovi alberi''

Aldo Penna richiama il programma metropolitano del 2022, che prevedeva 621.000 nuove piante e oltre 26,7 milioni di euro. L'associazione chiede chiarezza sugli interventi realizzati e un piano pluriennale per trasformare Palermo in una città più verde.
di Aldo Penna
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:24
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Attualità

Palermo ha bisogno di una rivoluzione verde, non di interventi simbolici. L’annuncio di 1.700 nuovi alberi da parte dell’amministrazione Lagalla è del tutto insufficiente rispetto alla sfida climatica e ambientale che attende la città.

Il decreto del Sindaco metropolitano n. 95 del 22 aprile 2022 prevedeva originariamente 621.000 nuove piante nel triennio 2022-2024, con oltre 26,7 milioni di euro di risorse programmate. Gli obiettivi sono stati successivamente rimodulati, ma resta indispensabile conoscere quanti alberi siano stati effettivamente piantati, dove e con quali risultati.

«Mentre Milano punta a tre milioni di alberi con Forestami, Parigi ha avviato un programma da 170.000 alberi e Roma investe nella forestazione metropolitana, Palermo continua a ragionare in termini di poche migliaia di piantumazioni».

C’è poi una contraddizione inaccettabile: il Comune ha affidato un importante appalto per la manutenzione del verde che dovrebbe assicurare irrigazione, cura delle radici, trattamenti fitosanitari e conservazione degli alberi. Eppure, ciò che i cittadini vedono soprattutto sono potature drastiche e continui abbattimenti.

«Non possiamo rassegnarci a un’amministrazione che sembra più impegnata a tagliare gli alberi esistenti che a costruire il patrimonio verde del futuro».

Verde Futuro chiede un grande piano pluriennale di forestazione urbana e periurbana, capace di mobilitare risorse europee, nazionali e regionali e coinvolgere università, scuole, imprese, associazioni e cittadini.

«Sindaco Lagalla, abbia il coraggio di osare. Sogni una Palermo con centinaia di migliaia di nuovi alberi, grandi viali ombreggiati, parchi nelle periferie e piazze restituite alla natura. E trasformi quel sogno in un progetto concreto, finanziato e verificabile».

Governare significa consegnare alle nuove generazioni una città migliore di quella ricevuta.

«Scelga di essere ricordato per gli alberi che avrà fatto crescere, non per quelli che avrà lasciato abbattere. Non permetta che alla sua amministrazione rimanga cucita addosso l’etichetta di albericidi».

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