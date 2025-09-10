CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:21
Emergenza abitativa

Palermo, 4 case confiscate alla mafia assegnate a famiglie in emergenza abitativa. Lagalla: ''Più di 140 abitazioni consegnate nel giro di un anno''

Il sindaco Lagalla e l'assessore Ferrandelli hanno consegnato a Partanna Mondello quattro abitazioni a famiglie con minori, beni sottratti alla criminalità organizzata e restituiti alla comunità.
Pubblicata il: 10/09/2025 - 09:36
Attualità
Comune di Palermo

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme all’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli, si è recato a Partanna Mondello per consegnare quattro abitazioni a famiglie regolarmente iscritte alla lista comunale per l’emergenza abitativa.

Gli immobili, beni confiscati alla mafia, diventeranno alloggi per 15 persone, tra cui 7 minori.

«Assegnare una casa a chi ne ha diritto significa garantire dignità e legalità», ha dichiarato Lagalla, ricordando che in un anno sono state consegnate oltre 140 abitazioni, contro le poche unità assegnate annualmente fino a pochi anni fa.

Ferrandelli ha sottolineato l’impegno del Comune: «Stiamo offrendo soluzioni reali a famiglie che aspettavano da anni, contrastando le occupazioni abusive e valorizzando il patrimonio confiscato».

Anche l’assessore al Patrimonio e ai Beni confiscati Brigida Alaimo ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa: «Ogni bene sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla comunità è una vittoria di legalità».

Fonte: Comune di Palermo
